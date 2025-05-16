Керсти Кальюлайд: возможно, Трамп уже и не помнит, что обещал пару месяцев назад
Крупная встреча лидеров стран в Стамбуле не состоялась, поскольку Владимир Путин отказался приезжать в Турцию и отправил туда чиновников. По словам президента Керсти Кальюлайд, несостоявшуюся встречу можно рассматривать и в позитивном ключе.
За проблемой языкового барьера в медучреждениях выступает более широкая проблема доступности врачебной помощи, а за ней в свою очередь проглядывает общее неблагополучие во многих сферах жизни, пишет обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Источники Bloomberg, знакомые с вопросом внедрения новых санкций против Кремля, сообщили, что в Европе выразили готовность подождать с усилением давления на Путина и дождаться переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами, которые должны состояться в четверг, 15 мая.
Цены на нефть на мировом рынке достигли самого высокого уровня за последние две недели после того, как США и Китай решили приостановить торговую войну и снизили ранее установленные чрезмерные таможенные пошлины. Потенциальное ядерное соглашение между США и Ираном, впрочем, помогло немного скорректировать рост цен в четверг, пишет руководитель по ценообразованию моторного топлива компании Circle K Индрек Сасси.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.