Деловые ведомости
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  • 16.05.25, 14:12

Керсти Кальюлайд: возможно, Трамп уже и не помнит, что обещал пару месяцев назад

Крупная встреча лидеров стран в Стамбуле не состоялась, поскольку Владимир Путин отказался приезжать в Турцию и отправил туда чиновников. По словам президента Керсти Кальюлайд, несостоявшуюся встречу можно рассматривать и в позитивном ключе.
Керсти Кальюлайд.
  • Керсти Кальюлайд.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Кальюлайд считает, что остальные мировые лидеры, которые раньше, возможно, относились к Путину двойственно – например, президент Бразилии – теперь явно видят в нем руководителя, который не хочет мира.
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