Назад 09.05.25, 17:00 Делов-то: батл под Нарвой на 9 мая и новый Лев в Ватикане В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем значения 9 мая, кто круче – Анне Вески или Татьяна Буланова, почему недовольные не бастуют, и где толковые экономисты. А также – чего ждать от нового Папы.

9 мая имеет очень разные трактовки. Журналисты ДВ отмечают, с годами отношение к этому дню поменялось еще больше. «То, как в медиапространстве, политическом поле российское государство стало эксплуатировать эту дату, вызвало стойкую аллергию и забило то трепетное внимание, которое могло бы быть к этой дате», – поясняет Алексей Шишкин, который не так давно переехал из России.

События на реке Нарова 9 мая, когда оба берега пытаются перещеголять друг друга, вызывают критику, иронию и разочарование. С одной стороны, грандиозные приготовления к концерту «в сторону Нарвы» на российской стороне в Ивангороде создают для жителей этого населенного пункта стойкое ощущение, что праздник не для них. С другой, содержание и эстетика плаката на стенах Нарвского замка в этом году тоже кажется сомнительным.

Но, похоже, что итог противостояния двух берегов определит вечерний песенный батл между Анне Вески и Татьяной Булановой. По мнению журналистов ДВ, однако, победу все равно одержит Юрий Лоза. А вы на чьем берегу?

Если же отвлечься от главного события сегодняшнего дня, то инфляция – тема, которая едва ли вызовет споры и разногласия. Это не тот случай, когда первое место в списке стран с самой большой инфляцией вызывает национальную гордость. Тогда возникает вопрос, если все недовольны, почему никто не протестует? Мы предлагаем три варианта ответов. Какой бы выбрали?

Налоги – еще одна объединяющая и скрепляющая тема: хорошо бы их не было, но и без них хорошо не будет. Поэтому дело это тонкое, где нужен хороший специалист. Но к их услугам, похоже, наши политики не особо прибегают. Может, пора доверить управление страной ИИ?

Новый Папа Римский – всегда новые ожидания и надежды, но для начала давайте разберемся, Лев XIV – это рука Госдепа или воля Господа?