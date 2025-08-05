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  • 05.08.25, 14:55

Алар Войтка – правительству: хватит обвинять предпринимателей, действуйте!

Вместо того, чтобы считать торговые площади частных предпринимателей, государству следовало бы сосредоточиться на собственных площадях и сокращении расходов, пишет финансовый эксперт Алар Войтка (партия «Правые»).
Действительно ли государство лучше потребителя знает, где и когда совершать покупки?
  • Действительно ли государство лучше потребителя знает, где и когда совершать покупки?
  • Foto: Andras Kralla
Почти одновременно как от премьер-министра, так и от министра финансов прозвучали заявления о том, что основной причиной роста цен на продукты питания является не инфляция и не очередное повышение налогов, а слишком большие торговые площади розничных сетей. Получается, что торговые сети одновременно и глупы, и жадны – они якобы уже не способны принимать разумные решения, хотя и рискуют собственными деньгами.
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