Алар Войтка – правительству: хватит обвинять предпринимателей, действуйте!
Вместо того, чтобы считать торговые площади частных предпринимателей, государству следовало бы сосредоточиться на собственных площадях и сокращении расходов, пишет финансовый эксперт Алар Войтка (партия «Правые»).
Действительно ли государство лучше потребителя знает, где и когда совершать покупки?
Foto: Andras Kralla
Почти одновременно как от премьер-министра, так и от министра финансов прозвучали заявления о том, что основной причиной роста цен на продукты питания является не инфляция и не очередное повышение налогов, а слишком большие торговые площади розничных сетей. Получается, что торговые сети одновременно и глупы, и жадны – они якобы уже не способны принимать разумные решения, хотя и рискуют собственными деньгами.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Премьер-министр бросил камень в огород торговцев, обвинив в росте цен на продукты не повышение налогов, а чрезмерно большие и роскошные торговые площади. Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс опровергла утверждение о том, что в последние годы было построено много новых и более шикарных продуктовых магазинов.
Петиция о снижении налога с оборота на продукты питания собрала уже 80 000 подписей, однако правительство остается на твердой позиции: снижение НСО на продовольственные товары не повлияет на цены на еду, а в высоких ценах виноваты торговые центры.
На пресс-конференции правительства разгорелись споры вокруг снижения налога с оборота на продукты питания – меры, которую правительство категорически не поддерживает. На этом фоне министр финансов Юрген Лиги смог ответить на критику со стороны Олега Гросса.