Назад 31.07.25, 16:20 Лиги критикующему его Гроссу: у меня лучшие в мире советники На пресс-конференции правительства разгорелись споры вокруг снижения налога с оборота на продукты питания – меры, которую правительство категорически не поддерживает. На этом фоне министр финансов Юрген Лиги смог ответить на критику со стороны Олега Гросса.

Министр финансов Юрген Лиги заявил, что, хотя к нему приклеили ярлык, будто он ничего не понимает в экономике, у него есть очень хорошие советники и университеты за плечами.

Foto: Лийз Трейманн

«Конечно, у меня на груди висит табличка, что я ничего не смыслю в экономике», – иронизировал Лиги, ссылаясь на высказывание Гросса. Он отметил, что даже если его университетские дипломы и практический опыт ничего не значат, у него есть очень хорошие советники из таких организаций, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и МВФ (Международный валютный фонд).