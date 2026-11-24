Назад В Нарвском общежитии наступил коммунизм? Жильцы получили почти нулевые счета за отопление Три цента за отопление маленькой комнаты и шесть центов – за комнату побольше. Такие счета за октябрь получили жильцы муниципального общежития на улице Пушкина, 26 в Нарве. Счет теплосетей за все здание составил 7,24 евро после реконструкции стоимостью около 3,2 миллиона евро. Правда, часть расходов теперь приходится на электричество, а оценить результат ремонта только по экономии на отоплении не получится.

Когда жильцы общежития получили октябрьские квитанции, они решили, что в бухгалтерии ошиблись, рассказывает комендант Светлана Беспалова. За отопление девятиметровой комнаты начислили три цента за месяц, за пятнадцатиметровую – шесть.

Сомнения возникли и в самом муниципальном фонде Narva Linnaelamu, который управляет городскими общежитиями и квартирами. Его новый руководитель Иллимар Партс рассказывает, что после вопроса сотрудника, занимающегося расчетами, он позвонил руководителю теплосетей Narva Soojusvõrk Павлу Рушелюку и попросил проверить необычный счет. По словам Партса, тот перезвонил примерно через 15 минут и подтвердил: ошибки нет.

В счете теплосетей за период с 1 по 31 октября напротив адреса Пушкина, 26 действительно указано потребление 0,05 мегаватт-часа. С налогом с оборота это и составило 7,24 евро за все здание.

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На том же листе счета – общежитие по адресу Энергия, 4. Эти два здания построены в советское время по одному проекту, каждое состоит из двух корпусов – по четыре и по пять этажей. В доме по адресу Энергия, 4 за октябрь потребили 29,52 мегаватт-часа тепла и получили счет на 4275,07 евро. В других муниципальных общежитиях Нарвы суммы того же порядка: 4,5-5,2 тысячи евро за месяц. Городское тепло понадобилось всего на четыре часа Новая система отопления на Пушкина, 26 полностью заработала с 1 октября. Во время реконструкции здание утеплили, заменили окна, перестроили систему отопления и устроили вентиляцию с рекуперацией тепла. Теперь в каждую комнату свежий воздух поступает с улицы через клапан за радиатором центрального отопления. Вытяжная вентиляция удаляет из помещения использованный теплый воздух через рекуператор, а тепловой насос использует его тепло для подогрева воды в системе отопления. Когда этого недостаточно, и температура воды опускается ниже заданного уровня, автоматика подключает теплоснабжение от городской сети. По словам Партса, за весь октябрь это понадобилось только дважды: в один день на час, в другой – на три часа. То есть, по сути, счета за центральное отопление люди получили за эти четыре часа. Дополнительный источник энергии – солнечные панели на крыше. Они вырабатывают электричество для теплового насоса и другого оборудования здания. Батареи на ощупь не теплее руки, но микроклимат в общежитии заметно изменился. «Они почти холодные, но в каждой комнате 21-23 градуса», – говорит о батареях Светлана Беспалова. По ее словам, после утепления стало тепло и в торцевых комнатах, на холод в которых раньше жаловались жильцы. «Была повышенная влажность. И торцевые комнаты у нас были в плесени», – говорит комендант, добавляя, что теперь сырость исчезла. Электричество тоже нужно учесть Семь евро – это плата за тепло, купленное у теплосетей. Однако, чтобы собственная система работала, зданию требуется электричество, поэтому по одному счету Narva Soojusvõrk судить обо всех расходах нельзя. «Это надо в совокупности смотреть, потому что часть отопления идет за счет электрического теплового насоса», – объясняет Партс. Горячие новости dv.ee Надежда смягчить удар не оправдалась. Eesti Energia официально объявила о сокращении свыше 340 сотрудников dv.ee Ушедшая в отставку Йоллер не единственная, Михал тоже нарушил тот же закон Другие министры тоже нарушали закон dv.ee В двух компаниях под угрозой сокращения почти 200 арендованных работников. «В мире творится что-то безумное» KM Кибератака затрагивает не только ИТ, но и может остановить работу тяжёлой техники

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В октябре весь счет за электричество на Пушкина, 26 составил 2065 евро. В однотипном общежитии на Энергия, 4 – около 1250 евро. Разница – примерно 815 евро, но существенно меньше разницы в счетах теплосетей.

Расходы за октябрь 2026 года Пушкина, 26 Энергия, 4 Тепло от Narva Soojusvõrk 7,24 € 4275,07 € Электричество для всего здания 2065 € 1250 € Тепло и электричество вместе 2072 € 5525 €

Даже с учетом электричества разница между двумя зданиями за октябрь составляет около 3450 евро.

Существенная деталь: постоялец оплачивает электричество, которое расходует в своей комнате. Электричество для теплового насоса оплачивает Narva Linnaelamu, поэтому три или шесть центов в строке «отопление» – не вся реальная стоимость обеспечения его комнаты теплом.

«По сути, дотация»

Арендная плата жителя общежития не покрывает всех расходов на содержание общежитий, объясняет Партс. Стоимость аренды квадратного метра устанавливает город. Руководитель фонда приводит действующую ставку – 1,42 евро за квадратный метр в месяц, к которой добавляются коммунальные платежи.

По словам Партса, если бы Narva Linnaelamu существовал только на платежи жильцов, этих денег не хватало бы, чтобы покрыть затраты. Город ежегодно добавляет на содержание управляемых фондом объектов более миллиона евро. В частности, собранной арендной платы недостаточно даже для оплаты всей работы персонала общежитий. «Это, по сути, дотация», – говорит Партс.

В квитанциях появился и еще один непривычный результат: горячая вода стоит столько же, сколько холодная, – около 2,67 евро за кубометр.

Как объясняет помощница руководителя Narva Linnaelamu Евгения Громова, жильцам не начисляют отдельную плату за подогрев. Но это также не означает, что нагрев воды не требует энергии: расходы на работу общей системы несет фонд.

Светлана Беспалова сравнивает октябрьскую цену с сентябрьской, когда для горячего водоснабжения еще использовалось тепло городской сети: тогда кубометр горячей воды обходился почти в 11 евро.

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Срок окупаемости назвать трудно

Само появление горячей воды в каждой комнате – одно из заметных бытовых изменений. Душевые в общежитии остаются общими, но в каждой комнате есть возможность организовать мини-кухню, теперь туда подведена не только холодная, но и горячая вода.

В общежитии 148 комнат, среди его жителей есть пожилые и люди с инвалидностью, для которых важно, что теперь в здании появился лифт. Все это было сделано вместе с работами по повышению энергоэффективности здания.

По данным города, стоимость проекта составляет около 3,2 миллиона евро. Примерно 1,7 миллиона приходится на поддержку из Модернизационного фонда, около 1,55 миллиона – на собственное финансирование Нарвы.

Модернизационный фонд – программа Европейского Союза, которая финансируется из доходов от продажи квот на выбросы парниковых газов в европейской системе торговли выбросами. Таким образом, проект получил европейское софинансирование, предоставляемое через действующую в Эстонии программу поддержки муниципальных зданий.

Проект предусматривает утепление здания, новые окна, отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, экономичное освещение и солнечные панели. Установка лифта софинансируется по отдельной программе повышения доступности общественных зданий.

Расходы на реконструкцию между жильцами не распределяют. При этом ремонт еще не завершен полностью и городские чиновники еще не приняли работу у строителей. По словам Партса, Narva Linnaelamu добивается устранения оставшихся недоделок, в том числе восстановления отделки после монтажа коммуникаций и устранения последствий протечек, которые произошли во время замены крыши.

Назвать срок окупаемости реконструкции трудно в том числе потому, что оценка только по деньгам, сэкономленным на отоплении, оставила бы за скобками повышение комфорта для жителей благодаря лифту и горячей воде. Но и экономию на отоплении разумно считать, пережив зиму.

«Октябрь – не показатель», – говорит Иллимар Партс. Он намерен дождаться холодных месяцев и сравнить расходы с прошлыми годами, учитывая одновременно тепло, электричество и изменения их стоимости.

После ремонта комната будет дороже квартиры

Результат на Пушкина, 26 ставит вопрос, стоит ли таким же образом реконструировать остальные городские общежития?

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Иллимар Партс рассматривал разные варианты, в том числе превращение общежитий в дома с малогабаритными квартирами, которые впоследствии могли бы выкупить жильцы. Однако стоимость ремонта сделает такую покупку невыгодной.

По опыту Пушкина, 26 Партс приводит примерный расчет для других общежитий: если реконструкция здания площадью 4000 квадратных метров обойдется в четыре миллиона евро, это тысяча евро на квадратный метр. На жилой блок (комната и туалет) площадью 32 квадратных метра пришлось бы 32 тысячи евро расходов на реконструкцию.

«Смогу ли я продать человеку этот бокс за 32 000 в Нарве? Конечно, нет», – говорит Партс.

Эту сумму он сопоставляет с двухкомнатными квартирами в нормальном состоянии, которые, по его оценке, можно купить в Нарве за 10-12 тысяч евро. Переложить стоимость масштабной реконструкции на нынешних жильцов общежитий, в том числе с помощью длительной рассрочки, он также считает нереалистичным.

Поэтому Партсу представляется более интересным другой подход: сначала разобраться с имеющимся у города квартирным фондом и возможностями переселения людей из общежитий в отдельные квартиры. Часть такого жилья можно было бы предложить выкупить тем нанимателям, у которых доходы это позволяют. Это позволило бы людям получить собственность, а городу – сократить расходы на ее содержание.

Одновременно он предлагает рассмотреть сохранение и реконструкцию еще одного-двух общежитий для тех, кто не может самостоятельно решить жилищный вопрос. В них стоило бы применить энергосберегающие решения, чтобы уменьшить последующие расходы, и привлечь как можно больше внешнего финансирования.

«Использовать максимальные фондовые деньги для этого – это было бы, наверное, разумно», – говорит Иллимар Партс.