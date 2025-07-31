Правительство отказывается снижать НСО на продукты питания. В высоких ценах винят «торговые дворцы»
Петиция о снижении налога с оборота на продукты питания собрала уже 80 000 подписей, однако правительство остается на твердой позиции: снижение НСО на продовольственные товары не повлияет на цены на еду, а в высоких ценах виноваты торговые центры.
Премьер-министр Кристен Михал считает, что проблема высоких цен на продукты питания связана с избыточным количеством торговых площадей.
Foto: Liis Treimann
Петиция о снижении НСО на продукты питания будет рассмотрена в парламенте, поскольку она собрала достаточное количество подписей – и даже значительно больше. «Рост цен – понятная тревога, а высокая инфляция – это проблема», – признал сегодня на пресс-конференции правительства премьер-министр Кристен Михал.
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