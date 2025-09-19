Назад 19.09.25, 15:24 Ярослав Тавгень: свободу слова начали уничтожать. Те, кто обещали ее защитить Заголовок немножко кликбейтный: свободу слова начали душить еще лет десять назад, и на сегодняшний день ее в мире меньше, чем было когда-то (Эстония, кстати, выгодно выделяется на этом фоне – по сравнению с той дичью, что творится во всем мире, у нас полная вольница). Однако наступление на свободу слова в самой могущественной стране мира стало более явным, наглым, сильным и беспардонным, чем это было раньше, отмечает журналист ДВ Ярослав Тавгень.

Телекомпания ABC временно отстранила от эфира комедианта Джимми Киммела. Он не был уволен – и судя по анонимным новостям о том, что ABC его хочет вернуть, и молчанию самого Киммела, нельзя исключить, что они действуют с телекомпанией сообща. Но даже если комедианта в итоге удастся отстоять (ценой каких компромиссов – вот в чем вопрос), это не отменяет того факта, что государство осуществило попытку подавления свободы слова и произвело акт цензуры.

Хронология событий

17 сентября Джимми Киммел комментирует в своем шоу убийство политического активиста Чарли Кирка и произносит следующую фразу: «Банда MAGA пытается всеми силами сделать вид, что убийца – не один из них». Невиннейшая фраза привела к тому, что республиканцы потребовали увольнения Киммела.

И вот, кажется, настала пора действовать? Свобода слова под угрозой – ваш выход, господин президент.

«Джимми Киммела давно надо было уволить, – сказал Трамп. – У него низкие рейтинги. Называйте это как хотите – свобода слова, не свобода слова – его уволили за отсутствие таланта».

Вот это ответ! Мощно задвинул, внушает! А как же эта, как его… свобода слова? Дональд Трамп высказался и на эту тему.

«Они постоянно плохо говорят обо мне в прессе, и при этом имеют лицензию. По мне так эту лицензию у них можно было бы и отозвать», – заявил президент США.

Шах и мат.

Отродясь такого не было, и вот опять то же самое

Это не первый случай увольнения популярного комедианта. Месяц назад было объявлено, что даже еще более знаменитый комедиант (no offence, Джимми) Стивен Колбер доработает до лета 2026 года свой контракт, после чего его Late Show (самое рейтинговое на телеканале, правда, убыточное) больше не будет выходить на CBS.

О прямой государственной цензуре здесь говорить не приходится (по крайней мере, за руку никого не поймали) – зато можно говорить о том, что владельцы телекомпании CBS «прогнулись» под государственную власть.

Компания Paramount, которой принадлежит CBS, хотела осуществить сделку на рынке слияний и поглощений и приобрести предприятие Skydance за несколько миллиардов долларов. Эту сделку должно было одобрить (или заблокировать) государство.

Но вот незадача: именно в этот момент президент США Дональд Трамп судился с CBS за то, что телекомпания подыграла Камале Харрис во время предвыборной кампании, вырезав из ее интервью неудачный кусок и заменив его на другой (а ведь и вправду безобразие).

Что предприняла Paramount, чтобы сделка по покупке Skydance при таких щекотливых обстоятельствах не сорвалась? Заключила с Трампом досудебное соглашение, выплатив ему 16 миллионов долларов компенсации (которую СМИ тут же окрестили «взяткой»). Стивен Колбер это заметил и высмеял в своем шоу (его фраза «Big Fat Bribe» пошла в народ). После этого Колберу объявили, что контракт с ним продлевать не будут.

Здесь сразу вспоминается притча: «Когда за евреями пришли, я молчал – ведь я не еврей…» Важно не то, что два комедианта могут потерять работу (они, кстати, вполне могут ее и сохранить). С ними в любом случае все будет в порядке: они популярны, и их ждет успех на другом телеканале или собственном шоу в Ютубе. Важно то, что власть пытается – и пока что успешно – вводить цензуру под удобным предлогом. Сегодня пришли за комедиантами – завтра придут за журналистами.

Здесь важна реакция американского общества, и она пока радует. Нет, общество по-прежнему расколото, и количество людей, радующихся увольнению Киммела, зашкаливает. Но эти люди оправдают вообще все, что делает Дональд Трамп (за исключением дела Эпштейна – оно взбесило даже MAGA).

Но демократы включились на всех уровнях и подняли большой шум. Коллеги-конкуренты комедианты защищают Киммела и посвящают ему новые выпуски своих шоу (последний скетч от Джона Стюарта «Комедийное шоу, одобренное администрацией президента» прекрасен). Дело Киммела гремит (другой вопрос, что новостная повестка коротка, и скоро будет вытеснена другими событиями).

Хозяева своего слова: слово дал, слово взял

У людей также исчезли иллюзии относительно того, что консерваторы и республиканцы борются за свободу слова и против культуры отмены. Над этим сейчас много смеются (в том числе сквозь слезы), ибо республиканцы натурально «переобулись в воздухе».

Например, многие сторонники консерваторов сейчас хвастаются как деанонимизируют людей, которые публично радовались убийству Чарли Кирка (это нехорошо, кто бы спорил) и добиваются их увольнения с работы. Вы против культуры отмены, да? Или генпрокурор США Пэм Бонди, которая произнесла один в один, что говорили демократы, оправдывая очередную цензуру: «Есть свобода слова, а есть – риторика ненависти. Второго мы не потерпим». Найдите 10 отличий.

Но республиканцы сбросили маски гораздо раньше – сразу после того как Трамп заступил на второй срок. Немедленно начались попытки депортировать всех, кто организовывал пропалестинские протесты на кампусах в университетах. И это не то что не скрывалось – всячески пропагандировалось. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что будет лично аннулировать студенческие визы тем, кто организовывал эти протесты. Это в итоге вылилось в кампанию против университетов, которую ведет Дональд Трамп (но это уже не про свободу слова).

Депортировать за протесты нельзя – это незаконно. Но это не значит, что протестующие могут чувствовать себя спокойно. Наоборот: с ними произошло то, чего сейчас боится любой иммигрант – они попали на карандаш к Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Теперь весь их иммиграционный путь будут изучать под лупой – а иммиграционное законодательство в США жестокое. Если мигранта заподозрят в том, что он солгал иммиграционному офицеру или жульничал с документами (даже если это было не жульничество, а просто ошибка), его могут лишить статуса и депортировать. Срока давности здесь нет: возможен даже вариант, когда человека лишат гражданства спустя 30 лет после его получения. Владельцы грин-карт или хуже того – виз – защищены еще меньше.

И первая «ласточка» уже есть: в четверг миграционный суд вынес решение том, что самый известный организатор пропалестинских протестов Махмуд Халил должен быть депортирован в Сирию или Алжир (и число людей, радующихся этому решению, не обрадует сторонников свободы слова). До самой депортации далеко: защита Халила обжалует это решение, и борьба только начинается.

«Когда пришли за плоскоземельщиками, я молчал…»

Однако то, что делает администрация Дональда Трампа – не начало борьбы со свободой слова. Это ее усиление. Она стала более открытой, наглой и напористой.

Помните, были такие плоскоземельщики? Очень популярное движение в 2017 году. А в 2018 году Google открыто заявил, что будет искусственно занижать выдачу в поиске информации о плоской Земле (если это не ее опровержение). И аналогично с отрицанием изменения климата. Открытая цензура в самом популярном поисковике.

Почему Twitter и Facebook раньше имели цензуру, подозрительно благоволившую Демократической партии? За руку никого не поймали, но демократы параллельно устраивали публичную экзекуцию Марку Цукербергу в Конгрессе за то, что он «недостаточно борется с дезинформацией» (то есть, мало цензурирует соцсеть). Как результат, Twitter и Facebook прямо перед выборами 2020 года блокировали (или пессимизировали) распространение статьи New York Post, где содержалась нелицеприятная информация о сыне Джо Байдена Хантере. Формально государство ни при чем, но выглядело все очень подозрительно.

И теперь все то же самое делает администрация Дональда Трампа. Только действует более грубо, открыто, нагло и масштабно, не гнушаясь ничем. Используя подкуп (16 миллионов долларов и «зеленый свет» для сделки Paramount) и шантаж (угроза лишить лицензии).

Что будет, если этому не противодействовать? Отвечу словами кандидата в президенты США Дональда Трампа:

«Все просто: если у нас нет свободы слова, значит у нас нет свободной страны. Если мы позволим этому фундаментальному праву исчезнуть, то все остальные права схлопнутся как костяшки в домино – одно за другим».