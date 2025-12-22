Назад 22.12.25, 11:07 СМИ: подозреваемым во взрыве в Ülemiste оказался ранее судимый хакер По данным Delfi, взрыв в торговом центре Ülemiste в субботу вечером организовал 60-летний Артур Бойко, ранее неоднократно судимый за преступления, связанные с киберпреступностью.

Артур Бойко, 2013 год.

Foto: Scanpix

В настоящее время следственные действия продолжаются в его доме в районе Нымме. Соседи рассказали журналистам, что были удивлены, узнав о подозрениях в адрес Бойко: по их словам, он много лет жил замкнуто и не имел конфликтов с окружающими, передает Delfi

Бойко уже привлекал к себе внимание общественности после того, как в 2021 году тайно скачал из компьютерной сети государства около 300 тысяч фотографий с документов и других персональных данных.

В марте 2022 года его взяли под стражу после угроз в адрес госслужащего и его семьи на фоне запрета российских телеканалов. В июне того же года суд признал его виновным в угрозах и взломе компьютерной системы жизненно важной сферы.

Ранее, в 2013 году, Бойко был осужден за попытку хакерской атаки, а также обвинялся в угрозах судье.

60-летний мужчина, проживающий в Таллинне и устроивший взрыв в торговом центре Ülemiste в субботу, был задержан и допрошен в воскресенье, писали ранее «Деловые ведомости»,

По словам генерального директора КаПо Марго Паллосона, в субботу уборщица приступила к очистке мусорного контейнера, в ходе чего сработало неизвестное и неустановленное устройство. Состояние здоровья сотрудницы торгового центра стабильное.

Государственный главный прокурор Астрид Аси сообщала, что речь идет о 60-летнем мужчине, проживающем в Таллинне и не имеющем гражданства. «Можно предположить, что это была личная месть торговому центру», – сказала Аси и добавила, что устройство было самодельным, однако более точную информацию пока предоставить невозможно, поскольку экспертиза еще не проведена. Прокуратура намерена ходатайствовать об аресте мужчины.