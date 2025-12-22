Назад 22.12.25, 10:49 Цены производителей промышленной продукции растут третий месяц подряд Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в ноябре 2025 года повысился по сравнению с октябрем на 0,2% и по сравнению с ноябрем прошлого года на 1,1%.

Повышение цен на электроэнергию оказало существенное влияние на рост индекса цен производителей промышленной продукции в ноябре.

Foto: Liis Treimann

По словам ведущего аналитика группы статистики цен производителей Департамента статистики Гермо Валгенберга, в годовом сравнении индекс цен производителей промышленной продукции растет уже третий месяц подряд: «Рост в ноябре был немного выше, чем в октябре и сентябре».

«По сравнению с ноябрем прошлого года наибольшее влияние на индекс оказал рост цен в производстве электроэнергии и тепла, изделий из древесины, торфяной продукции и щебня», – добавил Валгенберг. Противоположное влияние оказало снижение цен в производстве топливных масел, текстиля и металла. В обрабатывающей промышленности в целом рост цен в годовом сравнении составил 0,2%, при этом в производстве продуктов питания цены выросли на 1,5%.

По сравнению с октябрем в ноябре наибольшее влияние на индекс цен производителей промышленной продукции оказал рост цен в производстве электроэнергии. Кроме того, на индекс повлияло снижение цен в производстве изделий из древесины, молочной продукции и строительных материалов.

Статья продолжается после рекламы

Индекс цен на экспортную продукцию в ноябре снизился на 0,1% по сравнению с октябрем. Наибольшее снижение цен зафиксировано на изделия из резины и пластмассы, кожаные изделия и обувь, сельскохозяйственную продукцию, а также химикаты и химическую продукцию. Наиболее выросли цены на электроэнергию, нефтепродукты, а также фармацевтическую продукцию и лекарственные препараты. По сравнению с ноябрем 2024 года индекс цен на экспортную продукцию вырос на 1,9%.

Индекс цен на импортную продукцию в ноябре вырос на 0,5% по сравнению с октябрем. Наибольший рост цен отмечен на электроэнергию, металл и напитки. Существенное снижение цен зафиксировано на кожаные изделия и обувь, изделия из древесины, бумагу и изделия из бумаги, а также в горнодобывающей промышленности. По сравнению с ноябрем прошлого года индекс цен на импортную продукцию вырос на 1%.