Назад Делов-то: выводим клещей на законодательном уровне, чем России помешала железная дорога, а ЕС – доступ детей в соцсети? Эстония обещает защитить арендодателей от «окупасов», Россия перекрывает ж/д пути на своей западной границе, а Урсула фон дер Ляйен идет в крестовый поход против соцсетей. Обсуждаем новости недели в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

В студии Дмитрий Фефилов, Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.

Правительство Эстонии 2 июля одобрило законопроект, который позволит запретить приобретение недвижимости гражданам России и Беларуси, не имеющим в стране статуса долгосрочного жителя, и фирмам, находящимся под их контролем. Если документ будет принят Рийгикогу (в чем сомнений мало), новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Оптимальная защита страны или мера без реального содержания?

Министерство юстиции планирует усилить защиту арендодателей от недобросовестных съемщиков жилья. В числе прочего, законопроект разрешит выселять арендаторов за просрочку платежей всего от одного месяца, а также ускорит выселение жильцов по суду. Действительно ли меры побудят сдавать больше квартир, как надеется глава минюста Лийза-Ли Пакоста?

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Вечером 30 июня Россия объявила о закрытии железнодорожных погранпереходов на своей западной границе, для Эстонии единственным действующим ж/д маршрутом на восток теперь останется Нарва. Через Печоры железная дорога функционировать больше не будет. Никто толком не понимает зачем. Фантазируем и делимся конспирологическими теориями.

Технологическая компания Bolt в прошлом году впервые за 13 лет работы вышла в чистую прибыль. Компания видит большой потенциал роста в сфере роботакси. Кажется, сбывается мечта о том, что сказочный единорог превращается наконец в пахотную и скаковую лошадь, на которой можно зарабатывать.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается объявить о планах ввести на уровне Евросоюза запрет на пользование соцсетями для детей. Обсуждаем роман «1984» и радуемся, что построить «Тысячелетний рейх» еще никому не удалось.

Вы спросите: а причем тут ЕС и соцсети? Слушайте подкаст «Делов-то!» и обязательно узнаете.