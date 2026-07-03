Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,21%309,82
  • OMX Riga−0,02%904,43
  • OMX Tallinn0,06%2 102,41
  • OMX Vilnius0,32%1 469,61
  • S&P 5000,00%7 483,24
  • DOW 301,14%52 900,07
  • Nasdaq −0,8%25 832,67
  • FTSE 1000,19%10 672,93
  • Nikkei 2251,47%69 744,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,01
  • OMX Baltic0,21%309,82
  • OMX Riga−0,02%904,43
  • OMX Tallinn0,06%2 102,41
  • OMX Vilnius0,32%1 469,61
  • S&P 5000,00%7 483,24
  • DOW 301,14%52 900,07
  • Nasdaq −0,8%25 832,67
  • FTSE 1000,19%10 672,93
  • Nikkei 2251,47%69 744,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,01

Делов-то: выводим клещей на законодательном уровне, чем России помешала железная дорога, а ЕС – доступ детей в соцсети?

Эстония обещает защитить арендодателей от «окупасов», Россия перекрывает ж/д пути на своей западной границе, а Урсула фон дер Ляйен идет в крестовый поход против соцсетей. Обсуждаем новости недели в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Арендаторов-клещей заказывали? Нет? ЗАПРЕТИТЬ!
  • Арендаторов-клещей заказывали? Нет? ЗАПРЕТИТЬ!
  • Foto: искусственный интеллект
В студии Дмитрий Фефилов, Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Правительство Эстонии 2 июля одобрило законопроект, который позволит запретить приобретение недвижимости гражданам России и Беларуси, не имеющим в стране статуса долгосрочного жителя, и фирмам, находящимся под их контролем. Если документ будет принят Рийгикогу (в чем сомнений мало), новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Оптимальная защита страны или мера без реального содержания?
Министерство юстиции планирует усилить защиту арендодателей от недобросовестных съемщиков жилья. В числе прочего, законопроект разрешит выселять арендаторов за просрочку платежей всего от одного месяца, а также ускорит выселение жильцов по суду. Действительно ли меры побудят сдавать больше квартир, как надеется глава минюста Лийза-Ли Пакоста?
Вечером 30 июня Россия объявила о закрытии железнодорожных погранпереходов на своей западной границе, для Эстонии единственным действующим ж/д маршрутом на восток теперь останется Нарва. Через Печоры железная дорога функционировать больше не будет. Никто толком не понимает зачем. Фантазируем и делимся конспирологическими теориями.
Технологическая компания Bolt в прошлом году впервые за 13 лет работы вышла в чистую прибыль. Компания видит большой потенциал роста в сфере роботакси. Кажется, сбывается мечта о том, что сказочный единорог превращается наконец в пахотную и скаковую лошадь, на которой можно зарабатывать.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается объявить о планах ввести на уровне Евросоюза запрет на пользование соцсетями для детей. Обсуждаем роман «1984» и радуемся, что построить «Тысячелетний рейх» еще никому не удалось.
Вы спросите: а причем тут ЕС и соцсети? Слушайте подкаст «Делов-то!» и обязательно узнаете.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях
  • KM
  • 01.07.26, 10:32
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.07.26, 06:00
«Государство сэкономит, а бизнесу плохо»: как закрытие РФ железнодорожных переходов границы повлияет на Эстонию?
2
Новости
  • 02.07.26, 12:31
Нераспределенная прибыль BLRT Grupp превысила полмиллиарда евро
3
Новости
  • 02.07.26, 11:23
Сырная ферма сократила объемы и ушла из торговых сетей. «Мы не обязаны участвовать в этом, стиснув зубы»
4
Эпицентр
  • 01.07.26, 12:12
Автоналог обрушил продажи автомобилей. «В прошлом году была катастрофа, в этом – чрезвычайное положение»
5
Новости
  • 02.07.26, 14:22
Владелец Ramirent забрал крупные дивиденды
6
Новости
  • 01.07.26, 06:00
«Это прежде всего бизнес». Почему в Ида-Вирумаа нет ресторанов Michelin?

Последние новости

Mнения
  • 03.07.26, 16:59
Предприниматель: годовые отчеты не подают из-за халатности? На самом деле все сложнее
Новости
  • 03.07.26, 16:35
Имущество очередного кредитно-сберегательного общества передали под контроль управляющего
Новости
  • 03.07.26, 16:07
Семь лет в минусе: из убыточной бетонной компании ушел многолетний руководитель. «Для начала хотелось бы отдохнуть»
Mнения
  • 03.07.26, 15:16
Делов-то: выводим клещей на законодательном уровне, чем России помешала железная дорога, а ЕС – доступ детей в соцсети?
Биржа
  • 03.07.26, 15:13
Управляющие недвижимостью: покупатели вернулись на рынок
Биржа
  • 03.07.26, 14:02
В Латвии на биржу вышла первая госкомпания
Новости
  • 03.07.26, 13:18
Коммерческий регистр взялся за политиков. «Одни разговоры и оправдания»
  • KM
Content Marketing
  • 03.07.26, 12:51
Коэффициенты на чемпионат мира по футболу FIFA 2026: как выбрать букмекерскую контору для ставок на спорт?

Сейчас в фокусе

Товарная железнодорожная станция в Нарве сейчас использует лишь небольшую часть пропускной способности.
Новости
  • 02.07.26, 06:00
«Государство сэкономит, а бизнесу плохо»: как закрытие РФ железнодорожных переходов границы повлияет на Эстонию?
Владелица Andre Farm Эрика Королева считает, что они поняли, что ей не нужно продавать свой сыр розничным сетям, поскольку в мире и так существует как перепроизводство, так и сверхпотребление.
Новости
  • 02.07.26, 11:23
Сырная ферма сократила объемы и ушла из торговых сетей. «Мы не обязаны участвовать в этом, стиснув зубы»
Руководитель и крупный акционер BLRT Grupp Федор Берман в прошлом году избавился от неудобных миноритариев концерна, выкупив их акции за 22 млн евро. Под руководством Бермана, который продолжает политику невыплаты дивидендов, нераспределенная прибыль концерна превысила полмиллиарда евро.
Новости
  • 02.07.26, 12:31
Нераспределенная прибыль BLRT Grupp превысила полмиллиарда евро
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Новости
  • 21.10.23, 14:09
Эксперты: правительство верстает госбюджет так, словно на дворе 2006 год
В Тартуском уездном суде сообщили, что предупреждения о штрафах начнут рассылать со второй недели июля.
Новости
  • 01.07.26, 17:57
Более 100 000 компаний рискуют получить штраф
На линии Vinkymon разливают напитки Filly – новый бренд Кейли Сюкиянен. За процессом следит руководитель компании Рандо Винк.
Новости
  • 01.07.26, 16:43
Небольшая семейная компания инвестировала 2 млн евро и ждет клиентов из Италии
С 1 июля связанные с криптоактивами услуги могут оказывать только те компании, которые получили лицензию нового типа в Финансовой инспекции или другом европейском надзорном ведомстве.
Новости
  • 01.07.26, 19:02
Новые правила поджимают: только одна эстонская криптокомпания получила лицензию в срок
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
  • KM
Content Marketing
  • 17.06.26, 11:04
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026