Предприниматель: годовые отчеты не подают из-за халатности? На самом деле все сложнее
Если компания подпадает под обязанность аудита лишь из-за изменения стоимости денег, а у аудиторов очереди на месяцы вперед, своевременная подача годового отчета может стать невозможной, пишет предприниматель Элмо Сомелар (Parempoolsed).
«Сейчас государство все больше сосредотачивается на давлении на тех, кто подает годовые отчеты с опозданием. Но если значительная часть компаний не успевает подать отчет в срок, стоит спросить, проблема в предпринимателях или в самой системе», – считает предприниматель Элмо Сомелар.
Foto: Andras Kralla
Одной из главных сильных сторон эстонской предпринимательской среды всегда была простота. Как малое государство мы десятилетиями строили свою конкурентоспособность на том, что у предпринимателя меньше административной нагрузки и бюрократии и больше возможностей сосредоточиться на создании стоимости. Но в последние годы мы движемся в противоположном направлении: регулирования становится больше, обязательные проверки расширяются, а административная нагрузка на предпринимателей растет в момент, когда экономике, наоборот, нужна гибкость.
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