Назад Предприниматель: годовые отчеты не подают из-за халатности? На самом деле все сложнее Если компания подпадает под обязанность аудита лишь из-за изменения стоимости денег, а у аудиторов очереди на месяцы вперед, своевременная подача годового отчета может стать невозможной, пишет предприниматель Элмо Сомелар (Parempoolsed).

Одной из главных сильных сторон эстонской предпринимательской среды всегда была простота. Как малое государство мы десятилетиями строили свою конкурентоспособность на том, что у предпринимателя меньше административной нагрузки и бюрократии и больше возможностей сосредоточиться на создании стоимости. Но в последние годы мы движемся в противоположном направлении: регулирования становится больше, обязательные проверки расширяются, а административная нагрузка на предпринимателей растет в момент, когда экономике, наоборот, нужна гибкость.