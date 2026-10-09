Äripäev спросил партии о налоговых планах. Больше всего дискуссий вызвал НСО

Если оборот компании в течение календарного года стал превышать 40 000 евро, на переоформление статуса фирмы отводится всего три рабочих дня. Кто и когда обязан зарегистрироваться лицом, обязанным по налогу с оборота, и какие предусмотрены исключения?
Цена на топливо – проблема уже не только потребителя
Перед следующим повышением топливного акциза стоит задать один простой вопрос: действительно ли самый высокий налог приносит больше всего доходов, пишет старейшина волости Виру-Нигула и бывший транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум.
Министерство климата заслуживает похвалы за попытку найти на реновацию по 80 млн евро на каждый из следующих двух лет. Однако квартирные товарищества считают, что при нынешних условиях получить такую поддержку в сельских районах будет практически невозможно.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.