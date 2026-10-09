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Äripäev спросил партии о налоговых планах. Больше всего дискуссий вызвал НСО

Партии осторожно говорят, что после весенних выборов придется изменить как налог с оборота, так и подоходный налог, однако немногие осмеливаются назвать четкие планы.
В ходе дебатов лидеров партий, состоявшихся вечером в среду, 7 октября, в клубе Коллоквиум лидеров Äripäev, участники рассказали, против чего планируют в первую очередь бороться по налоговым вопросам перед выборами.
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