Бизнес Alko1000 усыхает

По словам руководителя сети магазинов Alko1000, которые находятся на латвийской стороне границы между двумя странами, обороты продаж падают.

Руководитель Alko1000 Эйнар Виснапуу Фото: Postimees/Scanpix

«Цифры за первый квартал и апрель говорят сами за себя. По сути есть два варианта: либо эстонский народ начал потреблять меньше алкоголя, либо алкоголь начали покупать в Эстонии и меньше на границе. В первый вариант не очень верю», - прокомментировал руководитель Alko1000 Эйнар Виснапуу.

Рост уровня жизни и снижение мотивации - это то, что, по оценке Виснапуу, удерживает клиентов из Таллинна дома. «Свою роль, конечно, играет и рост цены на топливо. Нет сомнений, что внутренний рынок, особенно в плане пива, восстанавливается», - добавляет он.

По словам Виснапуу, то же самое рассказывают и латвийские продавцы - приграничная торговля снижается, и внутренний рынок стабилизируется. «По большому счету можно сказать, что наши клиенты - жители южной Эстонии, для которых граница рядом. Издалека приезжают те, кто действительно закупает оптом, и им выгодно сюда приезжать. Все ли это для личного потребления или нет, само по себе вопрос», - говорит Виснапуу.

В то же время финский производитель пива и прохладительных напитков Olvi, которому принадлежит эстонский A le Coq, вчера в биржевом отчете сообщил: «Хоть показатели в Эстонии в прошлом году были ниже, они в итоге оказались лучше, чем мы прогнозировали». Продажи в литрах снизились на 4% до 21,7 миллиона литров. Оборот сократился на 3,7% до 13,8 миллиона евро, прибыль упала на 8% до 2,1 миллиона евро.

Министерство финансов изменений не видит

По последнему прогнозу Министерства финансов, больших изменений в части приграничной торговли ждать не приходится. Из-за влияния приграничной торговли алкоголем и дизельным топливом госказна в этом году недополучит 150 миллионов евро, то есть на 13% больше, чем прогнозировали осенью прошлого года. Доля покупаемого жителями Эстонии алкоголя на границе с Латвией составит, по данным прогноза, 24%.

По прогнозу, в Эстонии в этом году будет продано 121,7 миллиона литров алкоголя. На латвийской стороне покупки составят 42,5 миллиона литров. Как результат, Эстония не дополучит 70 миллионов евро в вид акцизов и 24,4 миллиона евро в виде НСО. К этой сумме прибавляются и потери, связанные с покупкой, преимущественно в Литве, дизельного топлива.