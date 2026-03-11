Назад KM 11.03.26, 11:54 Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина? Аренда автомобилей с полным пакетом услуг – это не вопрос удобства, а вопрос стратегии. В условиях быстрого роста бизнеса, меняющейся налоговой среды и технологических изменений руководители все чаще задаются вопросом: действительно ли владение автопарком остается рациональной моделью?

Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.

Председатель правления Mobire Eesti Марек Курс и председатель правления Verston Ярмо Лийвер рассказали в эфире радио Äripäev, как их сотрудничество стало примером того, что управление автопарком может быть не операционной нагрузкой, а конкурентным преимуществом.

Быстрый рост проверяет на прочность старые модели

Решение Verston отказаться от владения автопарком не было спонтанным. Быстрое развитие компании и приобретение Eesti Teedevalitsus привели к тому, что парк автомобилей за короткое время увеличился почти втрое.

Сегодня Verston использует около 250 легковых автомобилей и дополнительно 100-150 единиц тяжелой техники.

Статья продолжается после рекламы

При таком масштабе самостоятельное управление перестало быть эффективным. Перед руководством стоял выбор: расширять штат и создавать внутреннюю систему администрирования или перейти на более структурированную и масштабируемую модель. По словам Ярмо Лийвера, полноценное управление автопарком означало бы наем от одного до четырех сотрудников на полную занятость. Эти специалисты отвечали бы за сервисное обслуживание, замену шин, страхование, урегулирование аварий, финансовые вопросы и обеспечение автомобилей на время ремонта. Однако административная нагрузка не ограничивается бухгалтерией и договорами. Часто автомобилем пользуется руководитель проекта, который должен заниматься объектами и командой, а не вопросами сервиса и обслуживания. Время как скрытый ресурс Один из наиболее недооцененных факторов в управлении автопарком – это время. За пять лет на один автомобиль приходится в среднем 250-300 счетов. Каждый из них требует проверки, согласования и учета. Кроме того, необходимо контролировать сроки страхования, плановое обслуживание, сезонную замену шин и внеплановые ситуации. Когда автомобилей сотни, такая административная нагрузка начинает занимать значительную часть рабочего времени. Аренда с полным пакетом услуг объединяет все процессы в один фиксированный ежемесячный платеж. Компания получает не только автомобиль, но и четкое распределение ответственности. Поставщик услуги берет на себя обслуживание, шины, страхование, урегулирование убытков и предоставление автомобиля на время ремонта. Капитал должен работать Сотрудничество Verston и Mobire началось с рефинансирования автопарка. Mobire выкупил существующий автопарк, высвободив капитал, который ранее был связан в активах. Это дало возможность инвестировать средства в основную деятельность и развитие фирмы. Собственный капитал – один из самых дорогих ресурсов бизнеса, и аренда с полным пакетом услуг позволяет использовать его более эффективно. Горячие новости 06.03.26, 12:25 Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро 08.03.26, 15:04 «Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками 07.03.26, 13:37 В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные KM 16.02.26, 09:16 Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Статья продолжается после рекламы

Еще одно преимущество модели – прозрачность расходов. Ежемесячный платеж фиксируется на весь срок договора и покрывает практически все затраты, за исключением топлива и омывающей жидкости. В условиях, когда многие расходы привязаны к инфляции и пересматриваются, такая предсказуемость становится важным инструментом финансового планирования.

Дорого ли это на самом деле?

Существует мнение, что аренда с полным пакетом услуг обходится дороже владения. Однако практика и расчеты показывают обратное.

Mobire ежегодно закупает более 1000 новых автомобилей и свыше 5000 комплектов шин, получая оптовые условия. Эти преимущества отражаются и на клиентах.

Расчеты Verston показали, что стоимость владения и стоимость аренды сопоставимы. Разница заключается в дополнительной ценности: экономии времени, снижении рисков и гибкости.

Ожидание заработать на продаже автомобиля через несколько лет часто оказывается завышенным. Состояние вторичного рынка предсказать сложно. Компании, для которых управление остаточной стоимостью является профильной деятельностью, объективно лучше справляются с этими рисками.

Гибкость как ответ на изменения

Аренда с полным пакетом услуг позволяет бизнесу быстрее адаптироваться к меняющимся условиям.

Модель аренды обеспечивает гибкость: автомобили можно брать под конкретные проекты, регулярно обновлять парк и не связывать себя жесткими пятилетними обязательствами.

При изменении потребностей, экологических требований или технологических стандартов компания может корректировать структуру автопарка без существенных потерь.

Статья продолжается после рекламы

Автомобильный налог и переход на электромобили

Автомобильный налог в Эстонии влияет и на модель аренды. Регистрационные и ежегодные платежи стимулируют выбор более экологичных решений.

Налоговая нагрузка на подключаемые гибриды значительно ниже, чем на автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями, что отражается и в размере ежемесячного платежа.

В автопарке Verston уже около 50 гибридных и электрических автомобилей. Это решение продиктовано не только экологической ответственностью, но и расчетом общей стоимости эксплуатации.

Модель аренды также снижает регуляторные риски. При изменении налоговой политики компания сохраняет возможность адаптировать структуру автопарка без потерь, связанных с крупными инвестициями.

Mobire сопровождает клиентов в процессе электрификации, анализируя специфику работы, подбирая подходящие модели и предлагая длительное тестирование, в том числе в зимний период.

От владения к пользованию

По мнению Марека Курса, модель владения постепенно теряет актуальность. Для молодого поколения автомобиль является функциональным инструментом, а не символом статуса. Такой же подход постепенно закрепляется и в бизнесе. В центре внимания оказывается не собственность, а эффективность использования ресурсов.

Ярмо Лийвер отмечает, что в будущем инфраструктура станет более загруженной, поскольку модели аренды и совместного использования увеличивают интенсивность эксплуатации транспорта. Это потребует более технологичных и взаимосвязанных решений, хотя эстонская инфраструктура пока не полностью готова к таким изменениям.

Фокус на главном

Руководителям стоит задать себе простой вопрос: должно ли управление автопарком оставаться внутренней задачей компании или его разумнее передать профессиональному партнеру?

Статья продолжается после рекламы

Опыт Mobire и Verston показывает, что аренда с полным пакетом услуг – это не просто способ пользоваться автомобилями. Это инструмент стратегического управления ресурсами и возможность сосредоточиться на основной деятельности бизнеса.

Если вы рассматриваете пересмотр текущей модели автопарка, стоит подробнее изучить возможности аренды авто с полным пакетом услуг и их влияние на финансовую модель компании.

Иногда конкурентное преимущество начинается с пересмотра привычной схемы владения.

Слушайте подробнее в передаче: