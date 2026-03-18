Назад 18.03.26, 18:46 Мэр Таллинна призвал снести Горхолл Мэр Таллинна Пеэтер Раудсепп встретился с представителями Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO) и обсуждал, где и как построить для него представительский зал, по словам мэра, одним из вариантов является снос Горхолла и строительство на его месте современного функционального здания.

Таллиннский Горхолл

Foto: Андрас Кралла

Раудсепп считает, что вера в реновацию и возвращение Горхолла в полноценную эксплуатацию — самообман, это не по силам ни таллиннскому, ни эстонскому налогоплательщику, и за десятилетия прогресса городу достигнуть не удалось, а частный капитал не придумал, как сделать объект прибыльным. Он призвал «снять ограничения в голове» и перестать мыслить так, будто все должно происходить внутри нынешнего Горхолла, подчеркнув, что в Таллинне с 1991 года почти не появлялось новых архитектурных символов (кроме Kumu), передает ERR

При этом мэр отметил, что в курсе статуса Горхолла как памятника архитектуры, но настаивает, что городу нужен новый знаковый объект на видовой площадке между морем и Старым городом, а детали плана сноса можно обозначить позже.