Пирет Рельян • 7 мая 2019
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Grand Theft Europe: Эстонские мошенники обманули Швецию на миллионы евро
Эстонская преступная группировка, торговавшая ценными металлами и использовавшая т.н. «пропавшие предприятия», причинила налоговый ущерб Шведскому государству в размере 8 миллиона евро. Мошенническую схему распутывали следственные органы пяти стран в сотрудничестве с Европолом.
Этот материал - часть расследования Grand Theft Europe, в котором приняли участие несколько десятков европейских журналистов и которое координировалось немецким независимым центром CORRECTIV. Статьи из серии Grand Theft Europe опубликованы сегодня во многих странах.