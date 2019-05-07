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Grand Theft Europe: Эстонские мошенники обманули Швецию на миллионы евро

Эстонская преступная группировка, торговавшая ценными металлами и использовавшая т.н. «пропавшие предприятия», причинила налоговый ущерб Шведскому государству в размере 8 миллиона евро. Мошенническую схему распутывали следственные органы пяти стран в сотрудничестве с Европолом.

Фото: Eiko Kink

Этот материал - часть расследования Grand Theft Europe, в котором приняли участие несколько десятков европейских журналистов и которое координировалось немецким независимым центром CORRECTIV. Статьи из серии Grand Theft Europe опубликованы сегодня во многих странах.