Balticconnector вступит в строй в начале следующего года

Газопровод Balticconnector, соединяющий газовые сети Эстонии и Финляндии, будет готов к эксплуатации в начале 2020 года.

Строительство наземной части Balticconnector. Фото: Liis Treimann

Balticconnector будет обслуживать единый газовый рынок Финляндии, Эстонии и Латвии. Его максимальная техническая мощность - 81,2 гигаватт-часа газа в сутки. Весной следующего года трубопровод, предположительно, выйдет на суточную мощность в 28,4-39 гигаватт-часов газа на направлении Эстония-Финляндия. В обратном направлении мощность составит 42,2-58,5 гигаватт-часа, сообщил администратор энергетической сети Elering.

Общий объем газового рынка Финляндии, Эстонии и Латвии – примерно 40 тераватт-часов в год.

Три страны заключили соглашение о создании единого регионального газового рынка в феврале этого года. Согласно договору, начиная со следующего года газ будет перемещаться между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных расходов – будет установлен единый тариф при импорте газа в эти страны, в то время как межгосударственные пошлины отменят. Таким образом, местный рынок должен стать более привлекательным для продавцов газа, а увеличение конкуренции должно обеспечить потребителю более выгодную цену на этот вид энергии.

Общая стоимость проекта – 300 млн евро, из которых 206 млн обеспечивает Европейский союз.