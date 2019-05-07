На твитах покупаем, на новостях продаём

Инвесторы по всему миру испугались эскалации напряжения, а то и вовсе отмены нового раунда переговоров между США и Китаем. Индексы в Китае рухнули на более чем 5 процентов, а вслед за ними потянулись и все остальные биржи. Первая мысль, которая возникла в моей голове: "Как же на этом заработать? Ведь это, скорее всего, временно".

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Действительно, уже к концу вечера американские индексы развернулись обратно, отыграв десятки, а то и сотни пунктов прибыли.

К слову, такие ситуации не редки, а Трамп не единственный, кто злоупотребляет орудием массового информирования. Навыки пользования твиттером постоянно демонстрирует, к примеру, Илон Маск. Ситуаций, когда после одного-единственного сообщения падают акции (например, компании Tesla), а позже выясняется, что мы все не так поняли, и ситуация разряжается, было немало.

Твит Трампа, даже если сорвёт очередной раунд переговоров, всё равно является сравнительно небольшим контртрендовым событием на фоне растущей американской экономики, которая показывает лучшие результаты за последние 50 лет. В тот момент, когда рынки растут из-за хороших новостей о рынке труда, политике Федеральной Резервной Системы и росте ВВП (все эти новости выходили на прошлой и позапрошлой неделях) - изменение хода переговоров, вероятно, является слишком мелким событием, чтобы обвалить американские индексы. Итак, три способа "поймать" дно на таких обвалах.

Самое простое, что можно сделать и о чём знает любой инвестор и спекулянт - это покупка акций сразу же на открытии бирж. Можно купить сразу индекс, например, S&P 500, представляющий совокупный портфель 500 крупнейших компаний США. Причём, это можно сделать ещё до открытия регулярной биржевой сессии в США. Индексы торгуются практически 24 часа в сутки. Уже ночью, когда китайские и азиатские индексы падали вовсю, можно было прикупить кусок американского фондового пирога. Ну, а вечером реализовать его, когда паника прошла и инвесторы успокоились.

Минусы стратегии заключаются в том, что этот твит может оказаться очень даже мощным драйвером для рынка, началом какого-то негативного процесса или ситуация может усугубиться, как, например, после твита Илона Маска, когда информацией, опубликованной в его сообщении, занялись регуляторы. Тут либо придётся ставить стоп-лоссы, либо хеджировать купленные акции дополнительно купленным опционом (пут-опционом). Без этих страховок риск достаточно высок - ведь никто не обещает, что падение временное.

Второй, менее рискованный, способ - это покупка колл-опциона, своего рода права на приобретение акций или индекса по чуть завышенной цене. К примеру, после твита индекс S&P 500 упал на уровень 2900 пунктов, хотя ещё на закрытии в предыдущий день торговался на 2945. Вы покупаете колл- опцион с исполнением 2925, заплатив за него фиксированную сумму, словно приобрели лотерейный билет. И если рынок восстановится, ваш лотерейный билет начнёт дорожать, иногда стоимость таких опционов, купленных в моменты паники, может вырасти аж в два раза. Здесь мы имеем дело с чистой воды спекуляцией, способной принести большие деньги за короткий срок. Ну, а риски ограничены платой за колл-опцион или, иными словами, стоимостью лотерейного билета. Если после твита ситуация усугубится, то опцион начнёт дешеветь вплоть до нуля, и вы просто потеряете эту фиксированную сумму.

Третий способ тоже связан с опционами, однако он чуть сложнее для понимания. На самом пике паники инвестор продаёт опцион, иными словами, заключает пари с рынком (другим участником сделки), что рынок больше падать не будет. Если применить этот способ к предыдущему примеру с индексом S&P 500, то получится своего рода пари на то, что индекс не дойдёт до 2850 пунктов. Если вы окажетесь правы, то полученная премия с этого опциона (с его продажи) и есть ваша прибыль. А риск заключается в том, что в случае падения у вас окажется индекс (акция) по цене исполнения (в данном случае 2850). Всё, что ниже 2850 - это ваш риск.

В общем, как показывает опыт, небольшие панические продажи, ставшие последствием неосторожного твита или сообщения, являются порой неплохим поводом для покупки. "На слухах покупай, на новостях продавай" теперь звучит иначе!