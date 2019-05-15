В Китае заблокировали Wikipedia

Пекин Фото: Scanpix

В Китае полностью запретили Интернет-энциклопедию Wikipedia, заблокировав доступ на сайт на всех языках.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС, передаёт издание bykvy.com.

"В конце апреля Wikimedia Foundation установила, что Wikipedia больше не доступна в Китае. После детального анализа отчета о внутреннем трафике, мы можем подтвердить, что сейчас все языковые версии Wikipedia заблокированы ", – говорится в заявлении Wikimedia Foundation.

Ранее в стране была запрещена версия сайта на китайском языке, но теперь этот блок расширили.