В России задержали судно, принадлежащее эстонской компании
Российские пограничники задержали в исключительной экономической зоне РФ в Балтийском море судно Roxen под флагом Финляндии по подозрению в нарушении правил рыболовства, передает rus.err.ee.
«Было установлено, что указанное судно осуществляло добычу водных биологических ресурсов с нарушением российского законодательства», - говорится в сообщении ФСБ России.
В сообщении отмечается, что на борту обнаружено свыше 7,5 тонны незаконно добытой рыбы, ущерб предварительно оценен в 49 млн рублей.
Финское телерадиовещание Yle сообщает со ссылкой на финское генконсульство в Санкт-Петербурге, что экипаж судна - эстонский, и на судне нет финнов.
По данным Postimees, судно Roxen принадлежит хаапсалускому предприятию Morobell, которое занимается промышленным ловом рыбы в Балтийском море.