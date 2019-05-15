В России задержали судно, принадлежащее эстонской компании

Российские пограничники задержали в исключительной экономической зоне РФ в Балтийском море судно Roxen под флагом Финляндии по подозрению в нарушении правил рыболовства, передает rus.err.ee.

Фото: Bloomberg

«Было установлено, что указанное судно осуществляло добычу водных биологических ресурсов с нарушением российского законодательства», - говорится в сообщении ФСБ России.

В сообщении отмечается, что на борту обнаружено свыше 7,5 тонны незаконно добытой рыбы, ущерб предварительно оценен в 49 млн рублей.

Финское телерадиовещание Yle сообщает со ссылкой на финское генконсульство в Санкт-Петербурге, что экипаж судна - эстонский, и на судне нет финнов.

По данным Postimees, судно Roxen принадлежит хаапсалускому предприятию Morobell, которое занимается промышленным ловом рыбы в Балтийском море.