Исследование: в руководстве крупных эстонских предприятий вдвое меньше женщин, чем в среднем в мире

Если в руководстве крупнейших в мире компаний в среднем работает 16,9% женщин, и этот показатель растет, то в Эстонии обстановка совсем другая. Подготовленный консалтинговой фирмой Deloitte отчет "Women in the Boardroom" показывает, что доля женщин на руководящих должностях в крупных эстонских предприятиях составляет всего 8%.

Компания Deloitte проанализировала гендерный баланс в руководстве крупнейших котирующихся на бирже предприятий в 66 странах мира. В 2019 году доля женщин на руководящих постах таких предприятий в мире в среднем составила 16,9%, причем с 2017 года этот показатель вырос на 1,9%.