Разбогатеть, поверив пустым обещаниям

Свен Уусъярв. Фото: Andras Kralla

Производитель пищевых добавок Medical Pharmacy Group (Meravita), который пару лет назад был отвергнут Таллиннской биржей и годами генерирует убыток, действует по схеме, напоминающей пирамиду. В компанию вложилось более сотни инвесторов, однако самый большой выигрыш пока что получает ее мажоритарный владелец, он же основатель организации Investoriteliit, Свен Уусъярв.

Компания ищет новых инвесторов с помощью теле- и радиорекламы, а на встречах с инвесторами сравнивает себя с Bolt и Cleveron. По словам члена правления Meravita Хейкки Мойка, самому старому инвестору компании 89 лет, а самый молодой - еще ребенок, для которого акции компании - фонд, призванный обеспечить его будущее.