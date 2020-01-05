МИД Эстонии предостерегает от поездок в Иран и Ирак

Фото: Алиреза Мохаммади, Scanpix

В свете обострения напряженности после ракетного удара США по Багдаду Министерство иностранных дел Эстонии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Ирак и Афганистан и, если нет острой необходимости, то и от поездки в Иран.

Кроме того, МИД настоятельно рекомендует не ездить в районы Ирана, граничащие с Афганистаном, Сирией, Пакистаном и Ираком, пишет ERR.

В отношении поездок в другие страны и регионы рекомендации МИД остаются в силе, но по мере роста напряженности необходимо быть готовым к изменению оценки угроз.

Находящимся в Иране или Ираке гражданам Эстонии МИД советует сообщить об этом, отправив электронное письмо по адресу konsul@mfa.ee или позвонив по номеру 637 7449.