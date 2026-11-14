Финансист, инженер или дочь основателя: кто может сменить Хуанга в Nvidia
Совет директоров Nvidia ищет нового гендиректора после отставки основателя компании Дженсена Хуанга. Пока временно компанию возглавила ее финансовый директор Колетт Кресс. Американское издание Axios назвало 11 возможных преемников: четверо работают в Nvidia, семеро – в других технологических компаниях, в том числе в AMD, Arm, Apple и Google. Инвесторы тем временем продолжают продавать акции: в пятницу бумаги Nvidia подешевели еще на 2%.
Хуанг руководил Nvidia с ее основания в 1993 году. 12 ноября он ушел сразу с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. До назначения постоянного преемника обязанности гендиректора будет исполнять Колетт Кресс, она сохранит и должность финансового директора. У совета директоров впервые в истории компании появился председатель – им стал давний член совета Харви Джонс. Совет рассмотрит как внутренних, так и внешних кандидатов.
Отставке предшествовала череда скандалов. Хуанг признался сотрудникам во внебрачной связи с Элис Хуанг – бывшей руководительницей Megaspeed International. Эта компания закупила продукцию Nvidia на миллиарды долларов, а американская разведка считает Элис агентом китайских спецслужб. Совет директоров Nvidia начал независимое расследование. Затем The New York Times сообщила о романе Хуанга с Кимберли Пауэлл, топ-менеджером Nvidia и его подчиненной.
Публично Хуанг преемника так и не назвал. В интервью Bloomberg, записанном в октябре, он сказал, что надеется найти следующего гендиректора среди сотрудников компании. Axios составил список по публикациям других СМИ и предположениям аналитиков.
Статья продолжается после рекламы
Сотрудники Nvidia
– Колетт Кресс, финансовый директор и и.о. гендиректора. По данным Reuters, аналитики и инвесторы считают ее одним из главных претендентов благодаря финансовой экспертизе. Больше десяти лет она представляет Nvidia на звонках с инвесторами, а до прихода в компанию 13 лет проработала в Microsoft и почти три года в Cisco.
– Иэн Бак, вице-президент и генеральный менеджер направления гипермасштабируемых и высокопроизводительных вычислений. Он участвовал в создании платформы CUDA, благодаря которой графические процессоры Nvidia стали основой для разработки ИИ. На рынках прогнозов его называют фаворитом.
– Крис Малаховски, сооснователь Nvidia. Вместе с Хуангом он основал компанию в 1993 году и три десятилетия участвовал в разработке ее технологий.
– Мэдисон Хуанг, дочь Дженсена Хуанга, старший директор по маркетингу продуктов направления физического ИИ. Financial Times со ссылкой на источники называет ее возможной преемницей в долгосрочной перспективе. Однако ее должность ниже, чем у других кандидатов, а сам Хуанг говорил, что его дети должны заслужить пост, а не получить его по наследству. В Nvidia работают также его сын Спенсер и зять Нико Капрез. Капреза Bloomberg тоже называл возможным преемником.
Внешние кандидаты
– Рене Хаас, гендиректор британского разработчика чипов Arm. Раньше он работал в Nvidia, и у него есть навыки публичной коммуникации, которые пригодятся компании под давлением инвесторов и госрасследований. Кроме того, Nvidia использует процессорные технологии Arm в некоторых продуктах.
– Тим Кук, бывший гендиректор Apple. В сентябре он ушел с поста гендиректора и остался исполнительным председателем совета директоров. Его кандидатуру предложил президент США Дональд Трамп. Неизвестно, захочет ли Кук занять эту должность. Трейдеры платформы Kalshi оценивают его шансы как 1 к 25.
– Джони Сруджи, руководитель аппаратных разработок Apple. Его назвал Bloomberg. Раньше Сруджи руководил созданием собственных чипов Apple для iPhone, Mac и других устройств.
– Никеш Арора, с 2018 года гендиректор компании в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks. По данным The Economic Times, его кандидатуру обсуждают инвесторы. Раньше он был президентом и операционным директором SoftBank, а до этого десять лет работал в Google.
– Лиза Су, больше десяти лет руководит AMD. Ее тоже назвал Bloomberg. Однако AMD – один из главных конкурентов Nvidia, а саму Су недавно признали «гендиректором года» по версии Yahoo Finance.
– Томас Куриан, гендиректор Google Cloud. Он работает с крупными заказчиками Nvidia, но опыта разработки чипов у него нет.
– Пэт Гелсингер, бывший гендиректор Intel. Он публично критиковал подход Nvidia к ИИ-вычислениям и спорил с Хуангом о будущем чипов. При этом сделать Intel сильным конкурентом в ИИ ему не удалось. Публичных признаков того, что совет Nvidia рассматривает его кандидатуру, нет.
В пятницу, 13 ноября, акции Nvidia закрылись на отметке $162,85, на 2% ниже, чем днем ранее. За месяц, с 13 октября, они подешевели почти на 29%, капитализация компании снизилась примерно до $3,9 трлн.
Первой проверкой для Кресс станет 17 ноября: в этот день Nvidia опубликует квартальную отчетность.
На следующей неделе Хуанг также должен дать показания на закрытом заседании комитета Конгресса.