Перевалка удобрений перейдет из портов Балтии в Усть-Лугу

Главгосэкспертиза России утвердила проект сооружения погрузочного комплекса для перевалки минеральных удобрений в порту Усть-Луга с целью переориентации грузопотоков из портов Балтии. Мощность терминала составит 12 млн тонн в год, передает rus.err.ee.

Порт Усть-Луга Фото: EPA

Главгосэкспертиза РФ сообщила, что терминал построит фирма ООО "Ультрамар" - крупнейший российский экспедитор минеральных удобрений в контейнерах. Он предназначен для увеличения объема перевалки минеральных удобрений, а также иных насыпных грузов российских производителей через порт Усть-Луга и переориентации грузопотоков из портов Балтии.

Первая очередь нового терминала должна быть завершена к началу 2023 года.