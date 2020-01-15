Большинство крупнейших портов Балтии в 2019 году потеряли грузы

Большинство крупнейших портов стран Балтии в 2019 году сократило объем перевалки грузов по сравнению с 2018 годом. Фото: Лийз Трейманн

Таллиннский порт, управляющий пятью портами в Эстонии, сообщил, что погрузки концерна по итогам 2019 года сократились на 3,3% до 20 млн тонн, передает rus.err.ee.

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По данным дирекции крупнейших портов Латвии, объем погрузки в Рижском порту в прошлом году сократился за год на 10% - до 33 млн тонн, а в Лиепайском - на 2,7%, до 7 млн тонн.

Лидером по объему перевалки четвертый год подряд остается Клайпедский морской порт в Литве, который в минувшем году, по предварительным данным, обработал 46 млн тонн грузов, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Единственным крупным портом, где наблюдался рост, стал Вентспилс в Латвии - перевалка грузов здесь выросла на 1%, до 20 млн тонн.