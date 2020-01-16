Хельме об ограничениях на покупку земли: нельзя допускать разведывательной деятельности

Глава МВД Март Хельме (EKRE). План МВД по усложнению покупки иностранцами земли, на которую действуют ограничения, связанные с государственной безопасностью, коснется и имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии граждан РФ, а также лиц без гражданства. Фото: Лийз Трейманн

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, проверка жителей Эстонии, имеющих "серый паспорт", при покупке земли на территориях, находящихся рядом со стратегическими объектами, нужна для того, чтобы предотвратить "разведывательную" деятельность.

ДВ писали о том, что МВД планирует расширить список территорий, в отношении которых будут действовать ограничения на покупку земли гражданами третьих стран. Новые требования коснутся и постоянных жителей Эстонии с российским гражданством, а также обладателей серых паспортов.