В Эстонии резко сократилось количество коррупционных преступлений

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В Эстонии в 2019 году количество преступлений коррупционной направленности сократилось на 81% по сравнению с 2018 годом, передает rus.err.ee.

По данным Министерства юстиции, в 2019 году было зарегистрировано 72 преступления, связанных с коррупцией.

Типичным человеком, обвиняемым в коррупции, является 50-летний эстоноязычный мужчина, которого, с большой вероятностью, суд признает виновным, а в качестве наказания ему назначают 2 года условного лишения свободы.