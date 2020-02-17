В Эстонии резко сократилось количество коррупционных преступлений
В Эстонии в 2019 году количество преступлений коррупционной направленности сократилось на 81% по сравнению с 2018 годом, передает rus.err.ee.
По данным Министерства юстиции, в 2019 году было зарегистрировано 72 преступления, связанных с коррупцией.
Типичным человеком, обвиняемым в коррупции, является 50-летний эстоноязычный мужчина, которого, с большой вероятностью, суд признает виновным, а в качестве наказания ему назначают 2 года условного лишения свободы.
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