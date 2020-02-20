HKScan объявил о строительстве под Таллинном нового логистического центра

Руководитель HKScan в странах Балтии Анне Мере Фото: Лийз Трейманн

На этой неделе HKScan Baltics и Astlanda Ehitus заключили договор о строительстве, в результате которого к августу 2021 года в волости Раэ, в непосредственной близости к Таллиннской окружной дороге, должен появиться логистический центр HKScan, сообщает компания в своём пресс-релизе.

Он строится для того, чтобы обслуживать все страны Балтии, помогая предприятию сэкономить на хранении и распределении продукции и сократить экологическое воздействие логистической деятельности.