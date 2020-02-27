dv.ee • 27 февраля 2020
Новости
Только для подписчиков
Рийгикогу

Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело против Катри Райк на основании заявления Levikom

Председатель парламентской специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк.   Фото: Лийз Трейманн

Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против главы парламентской специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк (Социал-демократическая партия) в связи с предполагаемой фальсификацией протокола заседания о конкурсе на распределение частот мобильной связи 5G, сообщила на своей странице в Facebook политик.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Рийгикогу
    Самое читаемое