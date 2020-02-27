Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело против Катри Райк на основании заявления Levikom

Председатель парламентской специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк. Фото: Лийз Трейманн

Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против главы парламентской специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк (Социал-демократическая партия) в связи с предполагаемой фальсификацией протокола заседания о конкурсе на распределение частот мобильной связи 5G, сообщила на своей странице в Facebook политик.