Застройщик Porto Franco взял кредит на 102 млн евро

Фото: Porto Franco

Компания Porto Franco, которая реализует проект по строительству одноименного офисно-торгового комплекса в центре Таллинна, заключила с банком Luminor и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) договор о синдицированном кредите на 102 млн евро для финансирования первого этапа застройки, пишет rus.err.ee.

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Доля EBRD в кредите составила 63 млн евро, а Luminor - 39 млн. Общая стоимость строительства оценивается в 190 млн евро, и Porto Franco стал первым в странах Балтии проектом застройки с кредитной нагрузкой более 100 млн евро.

Комплекс будет состоять из трех подземных и пяти надземных этажей.

Завершение строительства Porto Franco, который первоначально предполагалось открыть осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.