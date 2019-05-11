12 мая 2019
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В Porto Franco места почти не осталось

«Торговый центр Viru Keskus много лет наслаждался монопольным положением», - отметил застройщик квартала Porto Franco Рауно Тедер, по словам которого, их команда рыночной конкуренции не боится.

Член правления Porto Franco Рауно Тедер не испытывает со своей командой страха перед рынком и конкуренцией.   Фото: Андрас Кралла

Первый в строящемся возле Адмиралтейского бассейна квартале Porto Franco отель будет готов в конце года и распахнёт двери для постояльцев в начале 2020 года. Весь комплекс квартала будет, по словам исполнительного директора и члена правления Porto Franco Рауно Тедера и директора по продажам и маркетингу Энно Хейнла, выстроен к концу будущего года.

Строительство
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