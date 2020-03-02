«Проезд через туннель Таллинн-Хельсинки будет стоить минимум 100 евро»

Глава Tallink Grupp Пааво Ныгене и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Лийз Трейманн

Планируемый Петером Вестербакой туннель между Таллинном и Хельсинки и проект по развитию Горхолла городом Таллинн, компаниями Infortar и Tallink не будут мешать друг другу, подтвердили представители проектов.

"Поставим цифры в контекст. Говорят, что строительство туннеля стоит 16 млрд евро", - сказал глава Tallink Grupp Пааво Ныгене в радио-передаче Äripäev "Kuum tool", отметив, что собрать деньги на новый транспорт между Таллинном и Хельсинки не так легко. "Даже если проект будет реализован, то государство должно поддерживать этот туннель суммой 250 млн евро в год", - добавил Ныгене.