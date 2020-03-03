В Эстонии боятся пожаров, но чаще ущерб наносят затопления

Из связанных с жильем несчастных случаев жители Эстонии больше всего опасаются пожаров и скачков напряжения в электросети. Фото: Лийз Трейманн

Проведенный страховой компанией ERGO и исследовательской фирмой SKDS опрос показал, что из связанных с жильем несчастных случаев жители Эстонии больше всего опасаются пожаров и скачков напряжения в электросети. Несмотря на то, что от этих опасностей можно застраховаться, почти у половины жителей страны жилье остается не застрахованным, сообщила компания ERGO Kindlustus.

Пожаров и перенапряжения в электросети опасается 51% респондентов. Вызванных водой проблем, например, прорыва труб, боятся 35% ответивших – прежде всего, жители квартир.