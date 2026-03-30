Эстонский бизнес готовится к блэкаутам: у одних есть план, у других – вопросы
Не успели жители Эстонии забыть об отключении от сети БРЭЛЛ, как над энергобезопасностью страны нависла новая угроза – падающие дроны. ДВ опросили местных предпринимателей, готовы ли они к риску блэкаутов.
К возможным перебоям в подаче электроэнергии некоторые предприятия уже подготовились.
Foto: Андрас Кралла
«После развала сланцевой энергетики мы давно не верим в надежность нашей энергосистемы, поэтому у нас есть свои варианты», – говорит основной владелец предприятия по добыче и переработке известняка Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман. Уточнять, о каким именно вариантах идет речь, он не захотел: «Это наша коммерческая тайна. Но верить в зеленую энергетику могут только те, кто считает, что „молекул электричества у нас на всех хватит“. Так что мы уже три года готовимся к возможным отключениям».
Отражение случайно прилетевших беспилотников требует колоссальных ресурсов и круглосуточного дежурства, что ставит страны Балтии перед сложным выбором, считает экс-командующий Сухопутными войсками Латвии, а ныне депутат латвийского Сейма и полковник запаса Игорь Раев.
Профессор TalTech, предприниматель и эксперт по энергетике Игорь Крупенский считает, что эстонский потребитель достаточно защищен. «Но при массированной атаке или внешнем воздействии могут выйти из строя несколько источников, и тогда ситуация будет намного хуже», – комментирует он.
