  • OMX Baltic0,19%311,65
  • OMX Riga−0,28%877,17
  • OMX Tallinn−0,12%2 054,14
  • OMX Vilnius0,43%1 368,35
  • S&P 5000,11%6 582,69
  • DOW 30−0,13%46 504,67
  • Nasdaq 0,18%21 879,18
  • FTSE 1000,69%10 436,29
  • Nikkei 2251,26%53 123,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,55
  • 01.04.26, 18:53

Эксперт объясняет: на что смотрит банк при выдаче кредита компании?

Получить кредит бизнесу может быть сложнее, чем кажется со стороны: за внешне простым банковским решением стоит проверка того, насколько стабильно компания зарабатывает, как переживает риски и сможет ли платить по обязательствам не только сейчас, но и в менее благоприятных условиях.
По словам руководителя менеджеров по работе с бизнес-клиентами Luminor Мари-Лийз Стальде, для банков ключевой вопрос прост: способно ли предприятие наряду со своей повседневной деятельностью покрывать кредитные обязательства и сможет ли оно делать это и в меняющихся обстоятельствах?
«При принятии решения важнее всего способность предприятия обслуживать кредит. Это означает, что денежный поток, который приносит коммерческая деятельность предприятия, должен покрывать все операционные расходы, другие обязательства и платежи по кредиту, а также оставлять достаточный резерв на случай непредвиденных обстоятельств», – пояснила Стальде.
По её словам, оценивается не только текущая ситуация, но и то, насколько устойчивым является сильный денежный поток в более долгосрочной перспективе – а это, в свою очередь, зависит от бизнес-модели, качества финансового управления, опыта руководства и рыночной среды.

Финансовая история бизнеса повышает доверие
При принятии решения о выдаче кредита важную роль играет прежняя финансовая история предприятия. Как правило, банки ожидают наличия финансовой отчетности как минимум за два-три года, которые дают целостное представление о развитии и стабильности предприятия.
«Более длительный взгляд помогает оценить, являются ли результаты предприятия случайными или речь идёт о продуманной и работающей бизнес-модели, а также о том, насколько успешно руководство справлялось с задачами, – пояснила Стальде. – Важно и то, чтобы собственный капитал предприятия был положительным, поскольку это свидетельствует о финансовой сбалансированности и способности противостоять возможным неудачам».
Хотя сильный денежный поток остается ключевым фактором, решению о выдаче кредита могут способствовать и другие факторы. Один из них – залог по кредиту, который может облегчить получение кредита. «Залог не заменяет работающий бизнес, но даёт банку дополнительную уверенность. Нередко именно он способствует принятию положительного решения, особенно если предприятие находится в фазе роста или хочет привлечь финансирование для нового проекта», – отметила Стальде.
Кроме того, банки всё чаще анализируют и будущий потенциал предприятия, и его стратегические планы. Чёткое видение, реалистичные прогнозы и понятная стратегия помогают показать, что предприятие способно справляться и в меняющихся обстоятельствах: «Хороший бизнес-план и финансовый план – это не просто формальность. Это показывает, что предприниматель понимает свой рынок и риски и готов ими управлять».
Баланс между финансами и другими факторами
Таким образом, решение о выдаче кредита формируется под влиянием нескольких факторов, однако в центре всегда находится сильный и устойчивый денежный поток предприятия. Информация о связанных лицах, прежние результаты, финансовая устойчивость, залоги и продуманные планы на будущее формируют целостную картину, на основании которой банк и принимает решение.
