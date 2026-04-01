Назад 01.04.26, 18:53 Эксперт объясняет: на что смотрит банк при выдаче кредита компании? Получить кредит бизнесу может быть сложнее, чем кажется со стороны: за внешне простым банковским решением стоит проверка того, насколько стабильно компания зарабатывает, как переживает риски и сможет ли платить по обязательствам не только сейчас, но и в менее благоприятных условиях.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

По словам руководителя менеджеров по работе с бизнес-клиентами Luminor Мари-Лийз Стальде, для банков ключевой вопрос прост: способно ли предприятие наряду со своей повседневной деятельностью покрывать кредитные обязательства и сможет ли оно делать это и в меняющихся обстоятельствах?

«При принятии решения важнее всего способность предприятия обслуживать кредит. Это означает, что денежный поток, который приносит коммерческая деятельность предприятия, должен покрывать все операционные расходы, другие обязательства и платежи по кредиту, а также оставлять достаточный резерв на случай непредвиденных обстоятельств», – пояснила Стальде.

По её словам, оценивается не только текущая ситуация, но и то, насколько устойчивым является сильный денежный поток в более долгосрочной перспективе – а это, в свою очередь, зависит от бизнес-модели, качества финансового управления, опыта руководства и рыночной среды.

Статья продолжается после рекламы

Финансовая история бизнеса повышает доверие

При принятии решения о выдаче кредита важную роль играет прежняя финансовая история предприятия. Как правило, банки ожидают наличия финансовой отчетности как минимум за два-три года, которые дают целостное представление о развитии и стабильности предприятия.

«Более длительный взгляд помогает оценить, являются ли результаты предприятия случайными или речь идёт о продуманной и работающей бизнес-модели, а также о том, насколько успешно руководство справлялось с задачами, – пояснила Стальде. – Важно и то, чтобы собственный капитал предприятия был положительным, поскольку это свидетельствует о финансовой сбалансированности и способности противостоять возможным неудачам».

Хотя сильный денежный поток остается ключевым фактором, решению о выдаче кредита могут способствовать и другие факторы. Один из них – залог по кредиту, который может облегчить получение кредита. «Залог не заменяет работающий бизнес, но даёт банку дополнительную уверенность. Нередко именно он способствует принятию положительного решения, особенно если предприятие находится в фазе роста или хочет привлечь финансирование для нового проекта», – отметила Стальде.

Кроме того, банки всё чаще анализируют и будущий потенциал предприятия, и его стратегические планы. Чёткое видение, реалистичные прогнозы и понятная стратегия помогают показать, что предприятие способно справляться и в меняющихся обстоятельствах: «Хороший бизнес-план и финансовый план – это не просто формальность. Это показывает, что предприниматель понимает свой рынок и риски и готов ими управлять».

Баланс между финансами и другими факторами

Таким образом, решение о выдаче кредита формируется под влиянием нескольких факторов, однако в центре всегда находится сильный и устойчивый денежный поток предприятия. Информация о связанных лицах, прежние результаты, финансовая устойчивость, залоги и продуманные планы на будущее формируют целостную картину, на основании которой банк и принимает решение.