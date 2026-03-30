Назад 31.03.26, 06:00 Загадка на миллион: ИТ-подрядчик российских силовиков, обосновавшийся в Таллинне, выиграл суд у скандального криптобизнесмена Эстонская компания Riedella OÜ взыскала почти миллион евро с частного лица из-за компьютерного преступления. За истцом стоит Антон Рудов, глава российской ИТ-империи «Тринити», поставляющей системы защиты информации и слежки за людьми. Проигравший – бывший владелец крупнейшей российской криптобиржи, находящийся в США под домашним арестом.

Российский «криптокороль» и владелец российской криптошифровальной компании столкнулись в эстонском суде.

Foto: dv.ee, trinity.ru, скриншот YouTube канала Васильева/коллаж Алена Ценно

В офисном центре на Нарва маантеэ, 7 под конец рабочего дня оживленно. Здесь располагаются салоны красоты и косметологические клиники, бюро путешествий, языковые школы и даже посольство Молдовы. Но дверь комнаты 353, за которой должны располагаться сразу две компании предпринимателя Антона Рудова, неприветливо закрыта. По этому адресу зарегистрирована не одна фирма – на табличке название компании, помогающей открыть юрлицо. Если ее спросить, ведут ли фактическую деятельность в Эстонии компании Рудова и, если да, то где, они ответят, что «это конфиденциальная информация».

В офисном центре на Нарва маантеэ, 7 в указаном кабинете работает совсем другая компания, которая занимается регистрацией бизнеса.

Foto: dv.ee

Его Trinity Europe OÜ, занимающаяся оптовой торговлей компьютерами, появилась в Эстонии в 2017 году, а два года спустя была основана оказывающая вспомогательные финансовые услуги Riedella OÜ. Последней совсем недавно удалось отсудить почти миллион евро.

Riedella появилась в феврале 2019 года и намеревалась зайти на «различные биржи для своей торговой деятельности, инвестируя в акции и валюты», но закончила год с убытком в 276 867 евро (большую часть этой суммы составили «операционные расходы»), которые она перенесла на 2020 год, а первый отчет подала в июне 2021 года. Расходы на рабочую силу за весь период у компании нулевые, работники отсутствуют. Доходы от продаж были нулевыми вплоть до 2023 года, когда они составили 35 000 евро.

Российская часть бизнеса Рудова гораздо внушительнее: там он занимается кибербезопасностью, поставкой компьютеров и установкой серверов. Его российская компания защищает российские предприятия, в том числе государственные, от шпионов, эстонская – поставляет компьютерное оборудование в стране НАТО.

Статья продолжается после рекламы

Один и тот же бизнесмен Антон Рудов унаследовал российскую компанию «Тринити» от своего отца. Эстонский Антон родился 8 ноября 1982 года. На сайте российской компании сказано , что у Владимира Рудова в 1982 году «родится сын Антон». Российского Антона Рудова в соцсетях поздравляют с днем рождения 8 ноября. Совпадают названия компаний: в Эстонии у Антона Рудова помимо Riedella есть Trinity Europe OÜ. В России Рудов Антон Владимирович руководит АО «Тринити Солюшнс» и ООО «Тринити», а также владеет 70% последней. Пересекаются первоначальный состав акционеров Trinity Europe OÜ и состав акционеров ООО «Тринити»: Александр Горбань, Дмитрий Гриневич, Игорь Вихренко, Антон Рудов.

Скриншот отчета Trinity Europe OÜ за 2020 год.

Иск на миллион

В конце февраля в Харьюском уездном суде завершилось рассмотрение дела, по которому фирма Riedella требовала от частного лица, некоего Дмитрия Васильева, компенсации ущерба в размере 999 998 долларов США. Сумма, едва не дотянувшая до психологической отметки в миллион, для эстонского судопроизводства в гражданском секторе – событие редкое, не удивительно, что для защиты своих интересов Riedella выбрала крупнейшее в Балтии юридическое бюро Sorainen.

История началась еще в 2019 году. Как следует из отчетов Riedella, именно тогда произошло некое «компьютерное преступление», в результате которого компания на несколько лет полностью утратила контроль над частью своих активов.

«В 2022 году компания подала иск в гражданский суд, на основании которого оценивает вероятность взыскания долга как многообещающую. В 2019 и 2020 годах компания оценивала вероятность взыскания долга как неопределенную. На основании событий 2021 и 2022 годов и доступа к материалам уголовного дела руководство считает перспективным взыскание долга в размере не менее 960 тысяч евро и в 2022 году подало гражданский иск в гражданский суд на соответствующую сумму. В связи с этим компания аннулировала ранее предоставленную скидку по иску и восстановила соответствующее обязательство перед собственником по полученному займу», – говорится в отчете за 2021 год, поданном осенью 2023-го. В более ранних отчетах иск не упоминается. «В 2019 и 2020 годах иски на общую сумму 13 миллионов были отражены вне баланса, а также был создан резерв под обесценение», – поясняли авторы.

И вот, спустя три с лишним года, суд вынес решение. «В 2019 году компания Riedella OÜ стала жертвой кибератаки и была признана потерпевшей в соответствующем уголовном процессе в Эстонии, – пояснил ДВ партнер Sorainen, бывший генеральный прокурор Эстонии, бывший канцлер Министерства юстиции и нынешний адвокат компании Антона Рудова Норман Аас. – Суд вынес решение и полностью удовлетворил иск Riedella. Решение еще не вступило в силу».

Представитель ответчика, адвокат из бюро S&K Legal Ирина Попова рассказала ДВ, что предшествующее этой тяжбе уголовное дело рассыпалось из-за невозможности доказать вину. Несколько лет назад к ней обратился клиент, Дмитрий Васильев, которому в рамках уголовного дела, возбужденного в 2019 году, было предъявлено обвинение по статье мошенничество: согласно подозрению, заразив компьютер вирусом, он получил миллион USDT на свой кошелек. В октябре 2020-го кошелек в ходе уголовного дела был арестован.

«Дело длилось года три, но затем было прекращено за отсутствием состава преступления. Арест USDT происходил таким образом, что они были переведены на счет Департамента полиции. После прекращения дела полиция должна была перевести криптовалюту обратно на кошелек моего подзащитного. Но этого сделано не было – Riedella обратилась в суд в гражданском порядке, и суд по согласованию с полицией, без освобождения из-под ареста кошелька Васильева, наложил новый арест на этот кошелек, и деньги Васильеву не были перечислены. Теперь они арестованы по гражданскому суду», – поясняет Попова. Истцом по обоим процессам было одно и то же лицо.

Гражданское дело было возбуждено в ноябре 2022 года, а решение по нему было принято месяц назад, 26 февраля. «Заседания длились немало, почти четыре года, и сейчас вынесено решение суда первой инстанции, которое Дмитрий хочет обжаловать», – говорит Попова.

Статья продолжается после рекламы

«Почему дело вообще рассматривается в Эстонии?»

«Я с ними (Riedella и Рудовым – прим. ред.) вообще не связывался, – пояснил ДВ сам Дмитрий Васильев. – В 2019 году я жил в Испании и хотел легально купить недвижимость. Для этого продал 100 биткоинов, поменял на миллион тезеров (Tether) и, соответственно, на миллион долларов. Чтобы получить белые деньги, решил купить Tether в России, в Питере, через обменник. Прошла сделка, как обычно, а оказалось, что попали на классический «треугольник» – я получил криптовалюту, начал заниматься своими делами, а потом тезер поставили на верификацию, три месяца выясняли… я уже пишу Тезеру, говорю, ну имейте совесть, расскажите, что произошло, а мне отвечают, что по решению эстонского суда – воровство».

Доказать обратное, по его словам, было сложно, потому что в обменниках тогда не было даже видеокамер. «Единственное, что было, - это подписывали бумажку, что перевод идет с биржи», – говорит Васильев.

«Меня удивляет, почему дело вообще рассматривается в Эстонии, если сделка была в Питере? Позиция Riedella строится на сомнительной экспертизе. Они утверждают, что их компьютеры были заражены вирусом в 2019 году, хотя софт там стоял древний – 2016-2018-х годов. Смешно верить, что компания, ворочающая сотнями миллионов, работает на таком старье. Более того, никакой вирус не может обойти двухфакторную аутентификацию (2FA), которая у них была, – рассуждает Васильев. – И вообще, у них “нулевая” компания, которая просто в Эстонии вообще… это называется “дроп”, да, техническая компания. И откуда у них вообще такие деньги?»

На финансовом сленге дроппер означает человека, который предоставляет мошенникам свою банковскую карту или счет для получения, перевода или обналичивания украденных средств.

Ответчик Дмитрий Васильев – фигура известная в криптомире, некогда он был директором крупной криптобиржи Wex, преемницы BTC-e. Суточный оборот Wex на пике составлял $80 млн, в 2017 году она входила в ТОП-20 самых популярных криптобирж мира и печально прославилась в том числе из-за исчезновения с нее $450 млн.

То есть российский криптошифровальщик Антон Рудов судится в Эстонии с одним из самых неоднозначных персонажей криптомира на постсоветском пространстве. При этом Васильев никак с Эстонией не связан. Он родился в Беларуси, жил в России, в 2012-2017 году был одним из крупнейших клиентов и лицом биржи BTC-e, основатель которой, Александр Винник, был арестован в Греции по запросу США в связи с отмыванием миллиардов долларов и год назад возвращен в Россию по обмену. После ее краха Васильев стал официальным владельцем и директором новой площадки – Wex, обещая вернуть деньги пользователям предшественницы, но новая биржа просуществовала недолго.

Уже в 2018 году биржа Wex прекратила работу, а активы пользователей (те самые $450 млн) бесследно исчезли. В расследовании Би-би-си утверждалось , что Васильев продал базу данных и контроль над биржей структурам, связанным с «православным олигархом» Константином Малофеевым и силовиками, после чего деньги были выведены. Сам Васильев утверждал, что бизнес у него «отжали» структуры Малофеева.

Дмитрия Васильева неоднократно задерживали в разных странах мира. Италия (2019): Арестован по запросу Казахстана (обвинение в мошенничестве на $20 000), но отпущен. Польша (2021): Задержан в Варшаве по запросу Казахстана. Провел в тюрьме несколько месяцев, Польша в итоге отказала Казахстану в экстрадиции, и Васильев улетел в Испанию. Хорватия (2022): Снова задержан и снова отпущен. США (2025–2026): Как рассказал ДВ сам Васильев, сейчас он находится в США под домашним арестом. Американские власти подозревают его в причастности к схемам отмывания денег через BTC-e/Wex.

Васильев обращает внимание на то, что в России «Тринити» связана с гособороной и госзаказами. «И вот мне интересно, почему Эстония на это все закрывает глаза. У меня такое ощущение, что какая-то мотивация у прокурора, вернее, у суда», – возмущается он. В ближайшее время Васильев и его адвокат планируют обжаловать решение суда.

Статья продолжается после рекламы

Российский ИТ-арсенал

В России группа «Тринити» – крупный игрок на рынке системной интеграции, чьи интересы плотно переплетены со структурами, обеспечивающими цифровую выживаемость власти. Среди ее клиентов до войны было , например, ФГУП «НИИ Квант». О том, что этот научно-исследовательский институт находится под прямым управлением ФСБ, писал The Insider . Он включен в санкционные списки США за причастность к глобальным хакерским атакам. НИИ разрабатывал, например, систему «Авенир» – нейросеть для тотального мониторинга соцсетей и выявления «протестных настроений». Программа должна была вычислять «экстремальные виртуальные группы» и отслеживать упоминания политиков, включая самого известного российского оппозиционера, позже убитого в российской тюрьме, Алексея Навального.

Еще одна эстонская компания, к которой имел отношение Рудов, Data Corporation OÜ (закрыта только в декабре 2025 года, у Рудова было в ней 5%), выступала техническим провайдером для работы российского мобильного приложения «Мониторинг» в разгар пандемии. Это приложение, как выяснил тогда Postimees, стало инструментом цифрового контроля за заболевшими ковидом.

Работа на таком уровне в России немыслима без особого одобрения со стороны властей – разработки компании включены в реестр российского ПО от Минпромторга, сама она имеет лицензию МЧС и сертификат по технической защите конфиденциальной информации. Так что компании Рудова не просто поставляют «железо», но и выступают испытательным полигоном для критически важного софта. Например, серверы российской «Тринити» четвертого и пятого поколений прошли тестирование с системой виртуализации zVIRT (разработка Orion soft) – стратегическим решением для управления серверами, сетями и хранилищами, призванным заменить западные VMWare и Microsoft Hyper-V в госсекторе. Решения «Тринити» сертифицированы для работы с операционной системой Astra Linux Special Edition – компания получила статус «золотого партнера». При этом Astra Linux – продукт, подходящий для российского оборонного заказа , сертифицированный Минобороны и ФСБ для работы с секретными данными.

География поставок «Тринити» простирается за пределы московских офисов. Недавно портфель госконтрактов пополнила Чеченская Республика. Администрация главы Чечни и правительства подписала соглашение о сотрудничестве в сфере защиты данных с «Тринити Солюшнс». То есть компания выступала ключевым технологическим партнером для структур, обеспечивающих функционирование региональной власти.

Скриншот ДВ сайта оганизации «Деловая Россия».

«Бюро Sorainen проходит все необходимые по закону процедуры “знай своего клиента” (KYC) со всеми своими клиентами», – говорит защитник истца Норман Аас. На обжалование у Васильева и его адвоката осталось времени до 13 апреля.