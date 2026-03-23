Назад KM 23.03.26, 15:55 Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций В условиях устойчивого спроса на качественное частное жилье вблизи Таллинна девелоперские проекты в богатых пригородах становятся не только продуктом для конечного покупателя, но и инвестиционным инструментом. Именно поэтому Kama Grupp запускает проект Suure-Allikmäe в волости Виймси — жилой район из 33 участков в скандинавском стиле, который уже достиг стадии практической реализации и закладывает основу для дальнейшего роста стоимости актива.

Территория проекта занимает 9 гектаров и полностью принадлежит компании. Площадь участков варьируется от 1500 до 2289 квадратных метров — формат, ориентированный прежде всего на семьи, которые ценят пространство и приватность, но не готовы отказываться от городской инфраструктуры. Детальная планировка полностью утверждена в сентябре 2023 года, что значительно снижает административные риски и делает график реализации предсказуемым. Наличие утверждённой документации также повышает инвестиционную прозрачность проекта и упрощает переговоры с потенциальными партнёрами.

Инфраструктура как точка роста стоимости

Сегодня проект находится на этапе строительства инженерной инфраструктуры. Уже начаты работы по прокладке дорог, систем водоснабжения и канализации. Подрядчиком выступает MSM OÜ, объём инвестиций в данный этап превышает 2 миллиона евро. Завершение коммуникаций запланировано на сентябрь 2026 года.

Именно эта стадия традиционно становится ключевой в капитализации подобных проектов: стоимость земли с утверждённой планировкой и подключёнными сетями существенно повышает свою рыночную стоимость. Для инвестора это означает понятную логику роста — от инфраструктурной подготовки к продаже готового продукта. Практика рынка показывает, что именно на этапе готовой инфраструктуры возникает наиболее активный спрос со стороны частных покупателей.

Виймси остаётся одной из самых привлекательных локаций рядом со столицей. Природная среда сочетается здесь с развитой социальной инфраструктурой — школами, детскими садами, магазинами и удобным транспортным сообщением с Таллинном. Такой баланс формирует стабильный спрос со стороны семейного сегмента и поддерживает ценовую устойчивость недвижимости даже в периоды рыночной волатильности.

Отдельно стоит отметить, что в проекте были учтены проблемы и особенности водоснабжения, актуальные для района. Концерн KAMA Grupp предоставил свои участки компании Viimsi Vesi для строительства новых насосных станций, тем самым усилив инфраструктурную базу района и повысив долгосрочную устойчивость проекта.

Финансовые параметры проекта

На сегодняшний день в Suure-Allikmäe уже вложено около 2 миллионов евро. Общий бюджет оценивается примерно в 20 миллионов. Kama Grupp преимущественно использует собственный капитал, однако рассматривает сотрудничество с банками и частными инвесторами — как в формате займа, так и долевого участия. Такой подход позволяет гибко выстраивать финансовую структуру проекта и адаптироваться к рыночной конъюнктуре.

Модель продаж предусматривает гибкость. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства либо выбрать формат «дом под ключ». Ориентировочная стоимость земли составляет около 110 евро за квадратный метр. Готовые дома планируются в диапазоне от 475 000 до 600 000 евро. Таким образом, проект охватывает сегмент качественного среднего и верхнего среднего класса.

Отдельные участки уже поступили в продажу, ведётся бронирование. Старт строительства первых домов возможен к концу текущего года. Общий горизонт реализации проекта — около четырёх лет с момента утверждения детального плана, при этом застройка может осуществляться поэтапно. Поэтапная модель снижает нагрузку на капитал и позволяет гибко реагировать на динамику спроса.

Kama Grupp: опыт и диверсификация

Suure-Allikmäe развивается как часть более широкой стратегии Kama Grupp. Компания работает на рынке 27 лет. Собственник — эстонец Ян Бородаев. По оценке компании, оборот группы в последние годы составляет порядка 10 миллионов евро.

Основные направления деятельности включают строительство и управление недвижимостью, проектирование и эксплуатацию развлекательных парков, а также консалтинговые услуги. Среди реализованных проектов — развитие инфраструктуры полуострова Кабернеэме, где были построены дороги, освещение и инженерные сети. Кроме того, компания спроектировала более 15 семейных развлекательных парков в разных странах, что подтверждает компетенции в управлении масштабными проектами и работе с международными партнёрами.

Диверсификация активов формирует устойчивую бизнес-модель: девелоперские проекты сочетаются с операционными направлениями, генерирующими регулярный денежный поток, что снижает зависимость от одного сегмента рынка.

MaryMaris как операционный актив Отдельное направление группы — сеть семейных парков развлечений MaryMaris. Сегодня по одному парку работает в Риге, Вильнюсе и Таллинне. Недавно открытый объект в торговом центре Rocca al Mare стал значимым шагом на эстонском рынке и укрепил присутствие бренда в Балтии. Инвестиции в таллиннский парк составили около 1,5 миллиона евро при площади 1500 квадратных метров. Модель основана на долгосрочной аренде и нескольких источниках дохода: входные билеты, комнаты для праздников, аниматоры и ресторан. Средняя посещаемость одного парка достигает 10 000–15 000 человек в месяц, средний чек без ресторана составляет около 15 евро. Срок окупаемости оценивается в 3–5 лет, что соответствует среднерыночным показателям для данного сегмента. Дополнительным элементом бизнес-модели стал собственный семейный итальянский ресторан, интегрированный в пространство парка. Посетителям предлагаются пицца, паста и другие блюда, ориентированные на семейный формат отдыха, а также банкетное меню для проведения дней рождения и мероприятий. Наличие ресторана позволяет увеличить средний чек, продлить время пребывания гостей и создать комплексный формат «развлечения плюс гастрономия», что усиливает финансовую устойчивость проекта. Компания подчёркивает отсутствие выраженной сезонности и уделяет особое внимание безопасности: оборудование сертифицировано, проходит постоянный контроль, используются страховые механизмы. После открытия парка в Таллинне к формату проявили интерес европейские торговые центры, включая Лондон и Дубай, что свидетельствует о потенциале масштабирования и дальнейшего международного развития.

Семейный парк MaryMaris.

Баланс роста и устойчивости

Suure-Allikmäe — это ставка на спрос на частные дома в одной из самых стабильных локаций пригородного рынка Таллинна. В сочетании с действующими активами в сфере развлечений и накопленным опытом инфраструктурных проектов Kama Grupp формирует сбалансированную инвестиционную модель, где рост девелоперских проектов поддерживается операционной устойчивостью.

Для инвестора это означает участие в проекте с утверждённой документацией, понятными этапами реализации и поддержкой со стороны компании с многолетним присутствием на рынке Балтии и диверсифицированным портфелем активов.

