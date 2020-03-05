Luminor выпускает залоговые облигации на 500 миллионов евро

Сумма подписки на облигации превысила 1,6 миллиарда евро. Фото: Андрас Кралла

Сегодня Luminor стал первым банком в странах Балтии, который эмитировал облигации с залоговым обеспечением. Сумма эмиссии – 500 миллионов евро. Залоговые облигации с пятилетним сроком котируются на Ирландской фондовой бирже, сообщила пресс-служба банка.

Исполнительный директор Luminor Эркки Раазуке сказал, что широкий интерес инвесторов к рынкам, которые в целом являются довольно сложными, демонстрирует высокую степень доверия к балтийской экономике.