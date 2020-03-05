Luminor выпускает залоговые облигации на 500 миллионов евро
Сегодня Luminor стал первым банком в странах Балтии, который эмитировал облигации с залоговым обеспечением. Сумма эмиссии – 500 миллионов евро. Залоговые облигации с пятилетним сроком котируются на Ирландской фондовой бирже, сообщила пресс-служба банка.
Исполнительный директор Luminor Эркки Раазуке сказал, что широкий интерес инвесторов к рынкам, которые в целом являются довольно сложными, демонстрирует высокую степень доверия к балтийской экономике.
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