Кристьян Пруул • 5 марта 2020
Новости
Только для подписчиков
Страхование

Министр финансов не хочет менять систему выплат пособий по безработице

Предложение Министерства социальных дел выплачивать пособие по безработице и в случае увольнения по согласию сторон не внушает министру финансов Мартину Хельме энтузиазма.

В Министерстве социальных дел разрабатываются изменения условий получения пособия по безработице, среди которых есть предложение выплачивать пособия при увольнении по собственному желанию.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Страхование
    Самое читаемое