Вийвика Рыук • 6 марта 2020
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Фирмы-газели

Фирма по найму арендной рабочей силы: скоро будет чистка рынка

Владелец Hansavest Rental Янек Сирг.  Фото: Андрас Кралла

Владелец Hansavest Rental Янек Сирг считает, что в сфере посредничества при найме арендной рабочей силы появилось слишком много фирм, поэтому вскоре стоит ожидать чистки рынка.

Янек Сирг владеет быстрорастущей и вошедшей в ТОП газелей фирмой Hansavest Rental, предлагающей услуги посредника при найме арендной рабочей силы.

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