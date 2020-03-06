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Фирма по найму арендной рабочей силы: скоро будет чистка рынка

Владелец Hansavest Rental Янек Сирг. Фото: Андрас Кралла

Владелец Hansavest Rental Янек Сирг считает, что в сфере посредничества при найме арендной рабочей силы появилось слишком много фирм, поэтому вскоре стоит ожидать чистки рынка.

Янек Сирг владеет быстрорастущей и вошедшей в ТОП газелей фирмой Hansavest Rental, предлагающей услуги посредника при найме арендной рабочей силы.