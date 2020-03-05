По стартап-визе в Эстонию приехало почти 1000 человек

С начала программы стартап-виз Pipedrive привлёк на работу 64 высокооплачиваемых ИТ-специалиста. Только в прошлом году фирма с помощью стартап-виз наняла 52 специалиста из 25 разных стран. Фото: Лийз Трейманн

В прошлом году по стартап-визам в Эстонию приехали 928 работников и 219 учредителей стартапов. Большинство работников прибыло по стартап-визе в Эстонию из России (149), Индии (124) и Бразилии (111), сообщает Startup Estonia.

Использовавшие стартап-визу предприятия в 2019 году в сумме заплатили государству 1,6 миллиона евро налогов на рабочую силу и увеличили оборот до 17,5 миллиона евро, что на 152% выше, чем годом раньше.