В Эстонии коронавирус обнаружен у 10 человек

Рано утром лаборатория Департамента здравоохранения обнаружила коронавирус в пробах пяти человек, летевших рейсом Бергамо-Рига и приехавших в Таллинн. Таким образом, число зараженных в Эстонии достигло 10 человек.

В настоящее время все заразившиеся находятся на домашнем лечении, сообщает Postimees. Список пассажиров рейса Бергамо-Рига, совершенного 29 февраля, имеется у Департамента здравоохранения, и со всеми пострадавшими связались.

По оценкам Департамента здравоохранения, люди заразились, находясь в зоне риска, то есть в Северной Италии.

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