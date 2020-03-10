Цены на недвижимость в Таллинне растут, рынок активен

Руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер утверждает, что люди в основном предпочитают новые квартиры, а это также влияет на их цену. Фото: Андрас Кралла

В феврале в Таллинне было продано на 12% больше квартир, чем в январе, а цена квадратного метра выросла на 3,4% – анализирует статистику Земельного департамента фирма недвижимости 1Partner Kinnisvara.

Руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер утверждает, что люди в основном предпочитают новые квартиры, а это также влияет на их цену.