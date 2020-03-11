ЕС хочет зарегулировать продажу электроники

Для того, чтобы увеличить вторичное использование.

Еврокомиссия представила новый план действий по переходу к экономике замкнутого цикла, пишет Deutsche Welle.

В экономике замкнутого цикла, или круговой экономике, мусор и использованные товары не выбрасываются, а перерабатываются или используются как ресурсы. Согласно планам Еврокомиссии, за следующее десятилетие план действий должен удвоить вторичное использование ресурсов в ЕС.

Для этого Еврокомиссия предложит изменить законодательство ЕС. Новые правила должны будут ограничить одноразовое использование продуктов, а также запретить уничтожение непроданных товаров, которые еще можно использовать. В Брюсселе обещают противодействовать и так называемому "планируемому устареванию", то есть созданию товаров таким образом, чтобы они вышли из строя по истечении определенного времени.

До 2021 года планируется принять определиться с так называемым "правом на ремонт". Это касается, например, мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. Целью является увеличение срока их использования, возможность их ремонтировать и заменять компоненты. Одним из способов достижения этой цели называют право на обновление программного обеспечения.