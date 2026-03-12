Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,22%311,86
  • OMX Riga0,49%903,48
  • OMX Tallinn0,03%2 087,7
  • OMX Vilnius0,12%1 354,88
  • S&P 500−0,08%6 775,8
  • DOW 30−0,61%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,41%10 311,37
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,51
  • 12.03.26, 08:51

Тимо Татар: фиксированный пакет электроэнергии могут сделать дороже для потребителей

Предложение сетевых компаний Эстонии и Финляндии переносит ценовой риск с системных операторов на потребителей, пишет руководитель энергетической компании Ignitis Eesti Тимо Татар.
Пакеты электроэнергии с фиксированной ценой напрямую зависят от того, могут ли участники рынка хеджировать ценовой риск между ценовыми зонами Эстонии и Финляндии, подчеркивает глава Ignitis Eesti Тимо Татар.
  Пакеты электроэнергии с фиксированной ценой напрямую зависят от того, могут ли участники рынка хеджировать ценовой риск между ценовыми зонами Эстонии и Финляндии, подчеркивает глава Ignitis Eesti Тимо Татар.
  • Foto: Erakogu
Elering и Fingrid предложили сократить объем долгосрочных прав на передачу электроэнергии, то есть FTR (financial transmission rights), между Эстонией и Финляндией. Если это изменение вступит в силу, стоимость пакетов электроэнергии с фиксированной ценой для эстонских потребителей может вырасти.
