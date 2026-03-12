Назад 12.03.26, 08:51 Тимо Татар: фиксированный пакет электроэнергии могут сделать дороже для потребителей Предложение сетевых компаний Эстонии и Финляндии переносит ценовой риск с системных операторов на потребителей, пишет руководитель энергетической компании Ignitis Eesti Тимо Татар.

Пакеты электроэнергии с фиксированной ценой напрямую зависят от того, могут ли участники рынка хеджировать ценовой риск между ценовыми зонами Эстонии и Финляндии, подчеркивает глава Ignitis Eesti Тимо Татар.

Foto: Erakogu

Elering и Fingrid предложили сократить объем долгосрочных прав на передачу электроэнергии, то есть FTR (financial transmission rights), между Эстонией и Финляндией. Если это изменение вступит в силу, стоимость пакетов электроэнергии с фиксированной ценой для эстонских потребителей может вырасти.