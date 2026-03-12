Тимо Татар: фиксированный пакет электроэнергии могут сделать дороже для потребителей

Предложение сетевых компаний Эстонии и Финляндии переносит ценовой риск с системных операторов на потребителей, пишет руководитель энергетической компании Ignitis Eesti Тимо Татар.
- Пакеты электроэнергии с фиксированной ценой напрямую зависят от того, могут ли участники рынка хеджировать ценовой риск между ценовыми зонами Эстонии и Финляндии, подчеркивает глава Ignitis Eesti Тимо Татар.
- Foto: Erakogu
Elering и Fingrid предложили сократить объем долгосрочных прав на передачу электроэнергии, то есть FTR (financial transmission rights), между Эстонией и Финляндией. Если это изменение вступит в силу, стоимость пакетов электроэнергии с фиксированной ценой для эстонских потребителей может вырасти.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Эстонская промышленность страдает от стратегической близорукости политиков и их безапелляционной ориентации на Брюссель, считает профессор практики в Стокгольмской Школе Экономики в Риге Петер Зашев.
Принадлежащая норвежцам компания Vindr планирует построить в волости Ляэне‑Харью до 14 ветряков высотой до 250 метров. «Я точно уеду отсюда», – заявил предприниматель Тоомас Аннус, живущий по соседству с местом предполагаемого строительства.
Сегодня в Рижском порту состоялось официальное открытие модернизированной инфраструктуры терминала по приему сжиженного нефтяного газа. По словам главного владельца и инвестора проекта Хейти Хяэля, речь идет об укреплении надежности снабжения в регионе и диверсификации каналов поставок.
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.