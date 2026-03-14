Назад 14.03.26, 14:38 У судна компании Viking Line возникла техническая неисправность Паром Viking Grace, следующий по маршруту Стокгольм-Турку, вскоре после выхода из Стокгольма остановился, но спустя пару часов ожидания смог продолжить путь.

Ранее компания сообщила Yle , что на борту возникла техническая неисправность. Согласно Marine Traffic, судно фактически остановилось.

«На судне произошел технический сбой, и район Капельшера был удобным местом, чтобы проверить ситуацию, поэтому корабль и стоял на месте», – объяснила директор по коммуникациям Viking Line Йоханна Бойер‑Сванстрём.

Viking Grace теперь идет прямо в Турку и не будет заходить в Мариехамн.

Это означает, что пассажиры дневного круиза не будут пересаживаться на другой паром – они останутся на том же судне, на котором вышли в рейс. По словам Бойер‑Сванстрём, пассажирам дневного круиза предоставят каюты и питание на борту.

Из‑за задержки судно прибудет в Турку в 20:40, примерно на час позже расписания (обычное время прибытия – 19:50). Отправление в сторону Стокгольма состоится в 21:30.