У судна компании Viking Line возникла техническая неисправность

Паром Viking Grace, следующий по маршруту Стокгольм-Турку, вскоре после выхода из Стокгольма остановился, но спустя пару часов ожидания смог продолжить путь.
- Судно Viking Grace.
- Foto: Viking Line
Ранее компания сообщила Yle
, что на борту возникла техническая неисправность. Согласно Marine Traffic, судно фактически остановилось.
«На судне произошел технический сбой, и район Капельшера был удобным местом, чтобы проверить ситуацию, поэтому корабль и стоял на месте», – объяснила директор по коммуникациям Viking Line Йоханна Бойер‑Сванстрём.
Viking Grace теперь идет прямо в Турку и не будет заходить в Мариехамн.
Это означает, что пассажиры дневного круиза не будут пересаживаться на другой паром – они останутся на том же судне, на котором вышли в рейс. По словам Бойер‑Сванстрём, пассажирам дневного круиза предоставят каюты и питание на борту.
Из‑за задержки судно прибудет в Турку в 20:40, примерно на час позже расписания (обычное время прибытия – 19:50). Отправление в сторону Стокгольма состоится в 21:30.
