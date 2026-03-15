Назад 15.03.26, 11:31 США и Иран пока не готовы обсуждать прекращение войны Администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложения союзников на Ближнем Востоке о начале переговоров по прекращению войны с Ираном. Тегеран, в свою очередь, также исключает возможность перемирия до тех пор, пока продолжаются удары США и Израиля. Об этом 14 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с дипломатическими усилиями.

Взрыв в Тегеране.

Foto: Scanpix

По данным собеседников агентства, несколько стран региона пытались организовать переговоры, чтобы остановить войну, начавшуюся две недели назад после масштабного американо-израильского авиаудара по Ирану. В частности, восстановить канал связи пытался Оман, который еще до начала боевых действий выступал посредником между Вашингтоном и Тегераном. Однако, как утверждают источники, Белый дом дал понять, что сейчас не заинтересован в переговорах, передает DW.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа подтвердил Reuters, что президент США отклонил эти инициативы и сосредоточен на продолжении войны, чтобы еще больше ослабить военный потенциал Ирана. «Сейчас он в этом не заинтересован, мы будем продолжать выполнять нашу миссию», – сказал чиновник.

Иран, со своей стороны, также отвергает переговоры о перемирии, пока США и Израиль не прекратят авиаудары и не выполнят требования Тегерана, сообщили Reuters иранские источники. По оценке агентства, и Вашингтон, и Тегеран сейчас настроены на переговоры еще меньше, чем в начале войны.

Статья продолжается после рекламы

Ранее в тот же день член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что в качестве условий завершения войны Иран требует репараций от США и вывода американских войск из стран Персидского залива.

Комментируя боевые действия на Ближнем Востоке и их последствия, Дональд Трамп заявлял, что война с Ираном закончится, когда он «захочет, чтобы это закончилось». Министр обороны Израиля Исраэль Кац, со своей стороны, говорил, что боевые действия будут продолжаться «без каких-либо временных ограничений – столько, сколько потребуется». В Иране при этом настаивают, что условия окончания войны определяет Исламская Республика, а не ее противники.