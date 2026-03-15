  • OMX Baltic1,7%316,83
  • OMX Riga−0,06%903,91
  • OMX Tallinn0,1%2 088,3
  • OMX Vilnius2,1%1 382,68
  • S&P 500−0,61%6 632,19
  • DOW 30−0,26%46 558,47
  • Nasdaq −0,93%22 105,36
  • FTSE 100−0,43%10 261,15
  • Nikkei 225−1,16%53 819,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,41
  • 15.03.26, 11:31

США и Иран пока не готовы обсуждать прекращение войны

Администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложения союзников на Ближнем Востоке о начале переговоров по прекращению войны с Ираном. Тегеран, в свою очередь, также исключает возможность перемирия до тех пор, пока продолжаются удары США и Израиля. Об этом 14 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с дипломатическими усилиями.
Взрыв в Тегеране.
  • Взрыв в Тегеране.
  • Foto: Scanpix
По данным собеседников агентства, несколько стран региона пытались организовать переговоры, чтобы остановить войну, начавшуюся две недели назад после масштабного американо-израильского авиаудара по Ирану. В частности, восстановить канал связи пытался Оман, который еще до начала боевых действий выступал посредником между Вашингтоном и Тегераном. Однако, как утверждают источники, Белый дом дал понять, что сейчас не заинтересован в переговорах, передает DW.
Высокопоставленный представитель администрации Трампа подтвердил Reuters, что президент США отклонил эти инициативы и сосредоточен на продолжении войны, чтобы еще больше ослабить военный потенциал Ирана. «Сейчас он в этом не заинтересован, мы будем продолжать выполнять нашу миссию», – сказал чиновник.
Иран, со своей стороны, также отвергает переговоры о перемирии, пока США и Израиль не прекратят авиаудары и не выполнят требования Тегерана, сообщили Reuters иранские источники. По оценке агентства, и Вашингтон, и Тегеран сейчас настроены на переговоры еще меньше, чем в начале войны.

Ранее в тот же день член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что в качестве условий завершения войны Иран требует репараций от США и вывода американских войск из стран Персидского залива.
Комментируя боевые действия на Ближнем Востоке и их последствия, Дональд Трамп заявлял, что война с Ираном закончится, когда он «захочет, чтобы это закончилось». Министр обороны Израиля Исраэль Кац, со своей стороны, говорил, что боевые действия будут продолжаться «без каких-либо временных ограничений – столько, сколько потребуется». В Иране при этом настаивают, что условия окончания войны определяет Исламская Республика, а не ее противники.
