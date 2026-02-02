Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,15%319,48
  • OMX Riga−3,25%903,07
  • OMX Tallinn−0,13%2 086,73
  • OMX Vilnius−0,43%1 416,23
  • S&P 500−0,43%6 939,03
  • DOW 30−0,36%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,02%10 225,87
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,12
  02.02.26, 09:17

Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • Foto: Forus
«Для нашей компании очень важны устойчивость и ответственность бизнеса, поэтому мы всегда тщательно обдумываем, нужно ли покупать новое оборудование или можно задействовать старое», – говорит Рауль Нааритс, руководитель отдела ИТ-услуг Forus.
Подержанное оборудование Telia используют, например, специалисты по безопасности и технические специалисты Forus, в повседневные обязанности которых входят самые простые операции с компьютером. По словам Нааритса, компания наглядно видит, что не всегда обязательно покупать новое оборудование, если бывшее в употреблении может послужить не хуже нового.
«После обслуживания и проверки устройство полностью соответствует нашим рабочим потребностям, сокращая лишние отходы и воздействие на окружающую среду», –добавил Нааритс. Кроме того,оно позволяет компании гибко контролировать затраты. «Если, например, купить для техника новый компьютер, это обойдется не менее чем в 800 евро, а подержанное устройство вдвое дешевле. С учетом того, что у нас по всей Эстонии несколько сотен техников, разница в себестоимости весьма значительна». В пользу подержанных устройств говорит и гарантийный срок 12 месяцев, в течение которого обеспечивается замена любой изношенной детали, например аккумулятора.

Статья продолжается после рекламы

Работает как новое, но более экономично и экологично

По словам руководителя по продаже и финансированию товаров Telia Сийма Таммесалу, за последние несколько лет Telia увеличила предложение подержанных устройств в несколько раз. Сегодня в ассортименте более 30 моделей подержанных смартфонов и более 20 моделей ноутбуков. По его словам, клиенты все более тщательно взвешивают решение о покупке, что подтверждается и растущим спросом на бывшие в употреблении устройства.
«Telia предлагает подержанные устройства после того, как проведет тщательную проверку, тестирование и восстановление согласно высоким требованиям к качеству. Такое оборудование станет хорошим выбором для тех, кто хочет сэкономить на покупке, но не согласен на компромиссы в ущерб надежности устройства», – сказал Таммесалу.
Telia запрашивает отзывы сотрудников Forus как на новые, так и на подержанные устройства, и пока, по словам Нааритса, те и другие отзывы всегда положительные.
ИТ- и телеком-оператор Telia на протяжении многих лет является партнером компании, которая закупает у него, помимо комплексного обслуживания, и все необходимое для работы ИТ-оборудование – как новое, так и подержанное.
«Наша нагрузка управлением ИТ значительно меньше, когда все это поручено Telia. Мы сообщаем о своих пожеланиях и потребностях, а техник Telia настраивает оборудование еще до того, как наш новый сотрудник приступит к работе. Упрощает администрирование и возможность удаленной настройка и поддержки пользователя», – рассказывает Нааритс.
Подержанное оборудование также помогает Forus достичь своих целей по снижению экологического воздействия. «Ввод в эксплуатацию и индивидуальная настройка каждого нового устройства – это дополнительная обработка данных в центрах обработки, а значит, и дополнительные затраты энергии. Если устройство переходит от одного сотрудника к другому уже настроенным, можно пропустить несколько ресурсоемких процессов. А это сокращает и наш цифровой след: меньше повторных настроек, движения данных и нагрузки на центры обработки данных, в итоге весь процесс более экологичен», – пояснил Нааритс.
Подробнее об обновлённых устройствах Telia — ЗДЕСЬ.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

