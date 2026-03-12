Руководитель Standard уходит до окончания срока полномочий: «Сил больше нет»
Руководитель производителя мебели и поставщика интерьерных решений Standard Йонатан Карьюс покинет пост в марте, за месяц до окончания контракта. Компанию возглавит нынешний директор по продажам Оттомар Тамм.
Йонатан Карьюс, имеющий опыт в сфере коммуникаций, возглавил Standard в 2023 году. К тому моменту заводы компании были закрыты уже полгода, а портфель заказов был полностью пуст, вспоминает он.
Foto: Raul Mee
Трехлетний контракт Карьюса в качестве руководителя Standard должен был завершиться в апреле, однако он решил уйти на месяц раньше. «Когда три года управляешь компанией фактически в военных условиях, в конце концов устаешь», – сказал Карьюс.
