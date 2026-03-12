Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,23%311,54
  • OMX Riga0,16%904,64
  • OMX Tallinn0,02%2 087,38
  • OMX Vilnius−0,2%1 354,83
  • S&P 5000,00%6 775,8
  • DOW 300,00%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,67%10 284,14
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,49
  • OMX Baltic−0,23%311,54
  • OMX Riga0,16%904,64
  • OMX Tallinn0,02%2 087,38
  • OMX Vilnius−0,2%1 354,83
  • S&P 5000,00%6 775,8
  • DOW 300,00%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,67%10 284,14
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,49
  • 12.03.26, 13:57

Руководитель Standard уходит до окончания срока полномочий: «Сил больше нет»

Руководитель производителя мебели и поставщика интерьерных решений Standard Йонатан Карьюс покинет пост в марте, за месяц до окончания контракта. Компанию возглавит нынешний директор по продажам Оттомар Тамм.
Йонатан Карьюс, имеющий опыт в сфере коммуникаций, возглавил Standard в 2023 году. К тому моменту заводы компании были закрыты уже полгода, а портфель заказов был полностью пуст, вспоминает он.
  • Йонатан Карьюс, имеющий опыт в сфере коммуникаций, возглавил Standard в 2023 году. К тому моменту заводы компании были закрыты уже полгода, а портфель заказов был полностью пуст, вспоминает он.
  • Foto: Raul Mee
Трехлетний контракт Карьюса в качестве руководителя Standard должен был завершиться в апреле, однако он решил уйти на месяц раньше. «Когда три года управляешь компанией фактически в военных условиях, в конце концов устаешь», – сказал Карьюс.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Когда турист в Карибском море открывает дверь каюты новейшего круизного лайнера, ничто не выдает, что часть стен, мебели или дизайн ванной комнаты была изготовлены в Эстонии. Судно построено в Финляндии, спроектировано международными бюро и эксплуатируется под управлением глобального круизного концерна, но внутри него скрывается невидимый вклад эстонской промышленности.
Новости
  • 03.08.25, 10:37
Производитель мебели восстает из пепла: оборот Standard вырос более чем в два раза
Два года назад мебельная фабрика Standard сменила владельца, а в прошлом году удвоила оборот и более чем вдвое сократила убыток.
Новости
  • 28.11.25, 08:54
Формула владельца самых успешных компаний: пахать и планировать
За тремя крупнейшими успешными компаниями Эстонии стоит предприниматель Тоомас Аннус – его фирмы в этом году вырулили на вершину рейтинга благодаря кварталу Arter, однако настоящий ключ к долгосрочному успеху кроется в другом.
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
Лидера эстонского морского сектора Арго Сильдвеэ, который приносил местным предприятиям работу и известность по всему миру, теперь преследуют конфликты и серьезные обвинения.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
2
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
3
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
4
Mнения
  • 10.03.26, 16:54
Меэлис Мандель: извините, продавцы топлива, но на вашем месте я бы сейчас быстро снизил цены
5
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
6
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион

Последние новости

Новости
  • 12.03.26, 14:32
Государство выставляет Teede Tehnokeskus на продажу
Новости
  • 12.03.26, 13:57
Руководитель Standard уходит до окончания срока полномочий: «Сил больше нет»
Новости
  • 12.03.26, 13:03
Запланированное на май повышение акцизов отменяется
Новости
  • 12.03.26, 12:39
Норвежская семейная компания приобрела пятую часть MyFitness
Новости
  • 12.03.26, 11:52
Суд объявил о банкротстве завода E-Piim
Новости
  • 12.03.26, 10:43
Забастовка Lufthansa затронет и рейсы из Таллинна
Биржа
  • 12.03.26, 10:24
Эстонский производитель аккумуляторов планирует выйти на биржу в США
Новости
  • 12.03.26, 09:59
Экспорт Эстонии в январе вырос на 4%, импорт снизился на 2%

Сейчас в фокусе

Пациент Confido отказался от дополнительного обследования, но на него посыпались счета.
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Предприниматель Олег Гросс признался, что ему тут же захотелось перекреститься.
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
Производитель взрывчатых веществ Orica, работающий в деревне Мустанина в Ида-Вирумаа, придерживается политики выпускать продукцию исключительно гражданского назначения, а не для военных целей.
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
Находящееся в глубоком кризисе Тартуское кредитно-сберегательное общество движется к банкротству.
Новости
  • 11.03.26, 14:33
Главный юрист Тартуского КСО подал заявление о банкротстве. «Безусловно, вкладчики потеряют деньги»
Основатель и гендиректор HEVI Optronics Кристьян Тиймус в 2012 году также запустил другой успешный проект оборонной отрасли – Threod Systems.
Новости
  • 11.03.26, 12:59
Немецкий «единорог» покупает контрольный пакет в эстонской оборонной компании
Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.
Биржа
  • 11.03.26, 10:49
Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла
Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.
  • KM
Content Marketing
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026